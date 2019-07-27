韓國瑜拜會馬英九 有共識拚2020一定要勝選

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨全代會明天將提名高雄市長韓國瑜參選總統。韓國瑜今天特地北上拜會前總統馬英九，據與會人士表示，兩人都有共識，國民黨一定要團結，2020國民黨一定要勝選，不然讓蔡政府再做下去，台灣會更危險。

國民黨將於28日召開全代會，將正式提名韓國瑜為總統參選人。韓國瑜今天下午在前往新北市三重區綜合體育館出席「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動前，也特地拜會馬英九。

據與會人士表示，馬英九與韓國瑜約進行一小時的會談，雙方的互動非常良好。韓國瑜希望馬英九能多幫忙，而馬英九則表示沒有問題，有任何需要都可以隨時講，他都會幫忙。

與會人士指出，兩人除針對總統大選交換意見外，也談及高雄市的治水、清淤問題，也有談到台灣目前的困境，諸如核能、兩岸及民主倒退等議題。馬英九特別提醒韓國瑜，總統蔡英文一定會在大選中主打主權的問題，要韓國瑜小心因應。

由於日前馬英九曾提到，他會幫忙前鴻海董事長郭台銘與韓國瑜聯繫，但與會人士表示，兩人今天會談中，並沒有談到郭台銘，但兩人都有共識，國民黨一定要團結，2020國民黨一定要勝選。（編輯：張均懋）1080727