台灣基進：志工疑遭意圖衝撞 擬採法律行動

（中央社記者陳朝福高雄28日電）台灣基進高雄黨部推動連署罷免高雄市長韓國瑜，昨晚在漢民夜市進行罷韓連署時，有一名男子疑意圖騎車衝撞連署志工。台灣基進今天表示，將跟律師討論，考慮採取法律行動。

台灣基進高雄黨部發表聲明，譴責有人意圖攻擊罷韓志工，台灣基進高雄黨部昨天結束2天1夜的罷韓專車-高雄偏鄉巡迴，回到市區後志工投入漢民夜市的罷韓連署，卻遇民眾疑因不滿騎車意圖衝撞連署志工。

連署志工提供的現場錄影顯示，這名男子先與志工發生爭執，旁邊一名志工則指這名男子騎車想衝撞他，但這名男子否認。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰表示，罷免是法律賦予的基本公民權，台灣基進在推動罷免過程中一直秉持理性和平的態度，民眾不理性的衝撞行為將撕裂這個社會。志工們訓練有素，用說理及和平的態度應對，並未造成進一步衝突，呼籲民眾用健康的心態面對不同的聲音。

李欣翰說，這次罷韓專車共開往梓官、永安、路竹、岡山及彌陀，沿途市民熱情響應，甚至體恤志工在豔陽下擺攤連署，紛紛送上冷飲、食物表達感謝及鼓勵。

李欣翰說，罷韓專車昨天下午完成任務後，志工們又在漢民夜市及衛武營的連署站擺攤，非常辛苦，將跟律師討論進一步行動，保障志工安全。

公民割草行動與Wecare高雄也合力推動罷免韓國瑜行動，採分進合擊方式進行，Wecare高雄發起人尹立表示，罷韓連署書已累計近20萬份，並推出具「吃碗內看碗外」意喻的警示碗等商品，預定籌募罷韓經費新台幣1200萬元，目前已約1000萬元。

選罷法第76條提議、第81條連署、90條罷免案投票等規定，罷免程序分提議、連署、投票3階段；提議階段要有1%公民數，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段盼能達到30萬連署目標（以便剔除不合格者），連署提議書要到市長就職1週年後才能提議，也就是第3階段等宣告罷免案成立才會辦理投票。

選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。若有效不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。罷韓公民團體以高雄公民數約228萬估計罷免投票通過門檻大約是58萬票。（編輯：陳俊碩）1080728