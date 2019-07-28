國民黨因應2020 全代會通過延後中常委選舉

（中央社記者王承中台北28日電）因應2020總統大選，國民黨全代會今天通過黨代表提案，將原本應該在10月辦理的國民黨中常委選舉，延後至明年總統、立委選舉後再辦理。不過，對於修改不分區立委提名辦法的提案，現場並未討論，引發提案黨代表不滿。

國民黨全代會今天在新北市板橋體育館召開，正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選；不過，對國民黨不分區立委提名機制，有黨代表提案加嚴並落實同意權行使，但在全場黨代表鼓掌同意下，最後交由中常會研處而未決議。為此，有黨代表不滿，欲衝上台理論，遭保全攔阻。

國民黨內不滿部分不分區立委的表現，因此今年有不少黨代表提案，加嚴不分區立委的提名條件，包括將中央委員會行使不分區立委提名同意權採負面表列「不同意」的方式，改為「同意」。

國民黨現行不分區立委提名，要經中央委員會議出席委員過半數不同意，才能否決提名。提案指出，第9屆不分區立委提名同意權投票，34位被提名人中，有14位沒有獲得實質的過半同意，更有被提名人的不同意票高於同意票，出現不同意票未過半而被提名的不合理現象。

會議主席、國民黨副主席曾永權對有關不分區立委的提案，都裁示交中常會研議，引起提案的黨代表不滿。

黨代表許長輝上台發言指出，黨中央不知道基層黨代表要提案有多辛苦，他去年就曾針對不分區立委的同意權行使提案，上次就被送交中常會研處，但整整一年沒處理，現在又要交由中常會，他不服氣，呼籲黨中央不要欺騙黨代表。

曾永權則表示，要修改「黨員參加全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉提名辦法」還是要由中常會開會研議，才能照黨代表的提案辦理。最後經過現場鼓掌同意，將提案交由中常會研議。

許長輝先是將一堆資料扔到台上，隨後更一度要衝上台理論，但遭到兩旁的保全人員阻擋，被請下台。

此外，國民黨今天也通過由黨代表劉惠娟等175人的提案，為因應2020總統、立委選舉，將原本應該在10月辦理的國民黨第20屆第2任中常委選舉，延後至明年總統、立委選舉後再辦理。（編輯：趙蔚蘭）1080728