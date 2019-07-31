時力議員連署挺蔡總統 盼黨中央明確決定立場

（中央社記者江俊亮、劉建邦、王淑芬台北31日電）時代力量議員在黨內發起2020大選「總統唯一支持蔡英文」連署，發起人雲林縣議員廖郁賢與台北市議員黃郁芬都表示，希望黨中央加速處理明確決定立場。

時代力量明天將舉行臨時決策委員會，但由台北市議員黃郁芬、高雄市議員黃捷、雲林縣議員廖郁賢等人發起一份名為「一起撐台灣，總統唯一支持蔡英文」的連署，卻提前曝光。

黃郁芬表示，藍綠兩黨的總統候選人已確定，但時力支持者仍不清楚黨的立場，時力目標就是團結台灣，希望黨中央可做出明確決定。總統蔡英文是目前最符合台灣利益的候選人，蔡總統雖然施政不是100分，但任內推動政策改革，符合時力立場，像婚姻平權等政策，若國民黨當選，可能讓改革化為烏有，在這樣的狀況下，支持蔡總統是無庸置疑。

時力北市議員林亮君指出，黨中央對支持的總統候選人仍未定調，也讓議員面對第一線支持者的質疑，在召開臨時決策委員會前公布連署書，是希望有更快的溝通方式。正面看待這次連署，今晚會適時的跟黨中央表達意見。

廖郁賢表示，她不知道為何會有媒體知道這份「黨內連署」內容，因為「黨內連署」只是表達自己的聲音，以及在地方遇到的困境，就像她在雲林，很多人問她「支不支持總統蔡英文連任？」她認為這個議題必須經過決策討論，因此才會有「黨內連署」這件事。

她說，今晚會北上黨中央，因為「有些事情如果沒有人推波助瀾，它就不會往前跑」，雖然有些人認為時間還早，慢慢再想，但「明明是我們的價值」卻被解讀為傷害民主，甚至有不少人打電話罵她，令她很困擾。

廖郁賢指出，有黨員今天上午打電話罵她「腦殘，會跟民進黨一起沉淪」，但她要反問的是：「難道你要腦殘挺國民黨總統參選人韓國瑜嗎？」她知道很多人喜歡韓國瑜，她的父母親也非常喜歡，因為韓國瑜很會說故事。

她說，雲林現在最可怕的是韓國瑜，他是雲林女婿，雲林縣議會有43名議員，就有25名發表連署支持韓國瑜，「坦白說，雲林有些人非常不喜歡蔡英文，我若說支持蔡英文，在很多情況下，一定會被罵死」。

廖郁賢說，她身為地方民意代表，就應該反映基層聲音。時代力量是一個新的政黨，就不該一言堂，「現在就是在實踐這一份價值的時候」；有人認為這份「黨內連署」是在分化黨內，但她認為這份連署是在凝聚黨內意識，走向同一個方向。

她說，民代的意義就是傳達正確的觀念，她認為蔡總統在經濟、民主、國防、外交等方面做得還OK，「現在檯面上有哪個總統參選人可以做到這些的？」「我今天出來挺蔡英文，是因為知道價值所趨，可是卻被地方罵得很慘」，因此才透過連署，希望黨中央加速處理。

時代力量高雄市議員黃捷辦公室回應「黃捷不便受訪，以黨中央說法為準」。（編輯：李亨山）1080731