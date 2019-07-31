高潞助理承攬勞安所採購案 勞動部送監院

（中央社記者吳欣紜台北31日電）媒體報導立法委員高潞．以用的助理陳恩澤4月透過「台灣原住民族人文關懷協會」得標勞動部167.5萬元標案。勞動部今天表示，全案將依「公職人員利益衝突迴避法」送監察院。

時代力量立委高潞．以用助理陳恩澤疑涉違反利益迴避申請政府補助，今天又遭鏡週刊報導，由陳恩澤擔任負責人的「台灣原住民族人文關懷協會」，4月也得標勞動部勞動及職業安全衛生研究所的「原住民族勞工對職災之認知、態度及行為意向調查」採購案，4月18日雙方完成簽約，簽約金額新台幣167萬5000元。

對此，勞動部今天透過新聞稿證實媒體報導的這個108年度標案。新聞稿表示，履約期限自4月18日起至11月29日止，但該協會並未主動在投標文件內據實表明其身分關係。勞安所已依「公職人員利益衝突迴避法」等相關規定，將全案送監察院。

全案是依科學技術基本法、勞安所科學技術研究發展採購作要點相關規定辦理採購作業，不屬政府採購法招標作業，無須在政府電子採購網公告，勞安所依規定科研採購案件均於勞安所科研採購網公開查詢。

勞動部表示，勞安所會視標案契約內容及相關法規，不排除解除或終止契約的執行。另外，經勞動部清查包含勞動力發展署、勞保局、職業安全衛生署等單位後，也確定僅有此案。(編輯:孫承武)1080731