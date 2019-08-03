台東行 總統：8月幼兒園補助減輕家長負擔

總統蔡英文（右2）3日到台東訪視，並前往探望「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗的家屬，以及書屋的孩子，一對小兄妹特地到場贈送台東特產地瓜酥，為蔡總統加油打氣。中央社記者盧太城台東攝 108年8月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）總統蔡英文今天蒞臨台東訪視，總統表示，8月1日起推行擴大幼兒津貼及幼兒園補助，小朋友若就讀準公共化幼兒園，父母親每月繳費不超過新台幣4500元，減輕家長負擔。

蔡總統今天中午到台東訪視，行程滿滿，從中午12時到晚上7時，南北奔波近150公里，訪視7個地方，包括關山天后宮參拜，台東孩子書屋和創辦人陳爸陳俊朗家人，接著到太麻里關心農業，晚上出席台東熱氣球光雕和「國際原住民音樂節」等。

蔡總統在關山天后宮參拜，贈匾額「慈雲廣溥」，現場民眾高喊「蔡英文連任成功」。

看到許多年輕爸爸媽媽和小孩到現場表達支持。蔡總統說，8月1日政府開始推行擴大幼兒津貼及幼兒園補助，2歲以下的幼兒如果是在家自己帶，政府每個月補助新台幣2500元，如果送到公立幼兒園，政府會補助幼兒園，家長只要每個月付2500元給幼兒園就可以，其他費用都政府出。

如果就讀非營利的幼兒園，每個月只要繳3500元，其他由政府出錢，如果是就讀準公共化幼兒園，最多只要4500元，也就是年輕爸爸媽媽最多每個月只要負擔4500元。

另外，有關公立幼兒園不足部分，政府預計在2024年可以增加3000班，讓大家抽中公立幼兒園機率大增。

蔡總統隨後前往知本地區探望孩子的書屋創辦人陳爸陳俊朗的家屬，以及書屋的孩子。陳爸日前因積勞成疾忽然心肌梗塞過世。

一對劉姓小兄妹知道蔡總統要到書屋，特別趕到現場守候，拜託維安人員讓他們送一包台東特產地瓜酥給「敬愛的總統」，維安人員特別通融。

小兄妹的媽媽說，他們來自台北，昨天聽朋友說蔡總統今天會到知本建和部落的孩子書屋，兩兄妹說要送總統地瓜酥，於是今天在台東多待一天，滿足小朋友心願。

劉媽媽說，蔡總統這段時間多事之秋，遭遇到很多紛擾，因此配合小朋友將行程延後，希望幫總統加油打氣。（編輯：李亨山）1080803