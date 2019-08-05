國民黨黨內問題 韓國瑜：盼吳主席出面整合

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高雄市長韓國瑜今天接受媒體聯訪時表示，國民黨黨內整合問題，他重申希望中國國民黨主席吳敦義出面整合，而他個人則表達最大的誠意。

韓國瑜強調，「黨中央如果出面，對黨內一些有影響力的重量級人士來說，一定會有一些感召的作用」，因此，希望主席吳敦義出面整合。

媒體提出有媒體報導，台中市議會國民黨團今天將由紅黑派系大老張清堂、顏清標，正副議長張清照與顏莉敏帶隊到高雄拜訪市長韓國瑜，這趟「送暖之旅」別具政治意義。

韓國瑜證實是有一些政壇重要人士要到高雄，今天晚上會和他們見面，也可以討論一下台中、高雄建設問題等。

媒體同時問到香港反送中事件持續進行，今天還發起「三罷」行動，還造成很多赴港的班機取消。

韓國瑜表示，香港、台灣一水之隔，站在台灣的立場一定支持香港的民主自由，希望香港繁榮、穩定、和諧並趕快重新恢復。

韓國瑜說，從反送中到大罷工，顯然香港政府跟香港市民之間對立急遽升高，盼香港政府迅速成立「獨立調查委員會」，把整個暴力事件能夠清清楚楚調查，一定要公正客觀並真實調查，相信緩和香港市民情緒會有幫助。（編輯：翁翠萍）1080805