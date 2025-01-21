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川普就職 俞大㵢與韓國瑜入國會山莊遊客中心觀禮

2025/1/21 02:28（1/21 02:36 更新）
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美國總統川普就職典禮20日舉行，駐美代表處指出，立法院院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢在國會山莊遊客中心一處廳堂觀禮。（駐美代表處提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 114年1月21日
美國總統川普就職典禮20日舉行，駐美代表處指出，立法院院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢在國會山莊遊客中心一處廳堂觀禮。（駐美代表處提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 114年1月21日
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（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國總統川普就職典禮結束，川普的就職典禮在國會山莊內的圓形大廳舉行。駐美代表處指出，立法院院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢在國會山莊內的遊客中心一處廳堂觀禮。

代表處透過新聞稿感謝美方的安排，並說，未來台灣將在既有基礎上，持續與川普政府推動各層級及各領域的交流與合作，進一步深化台美合作夥伴關係。

川普（Donald Trump）的就職典禮因極地寒流帶來低溫，臨時改到國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，戶外觀禮均取消。主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團一行人無法入場。

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韓國瑜帶領的慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

代表處指出，韓國瑜與俞大㵢在國會山莊內的遊客中心的解放廳（Emancipation Hall）觀禮；其他成員在主辦單位指定的另一會場「第一資本體育館」（Capital One Arena）貴賓區， 透過大螢幕同步觀禮。（編輯：周永捷）1140121

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