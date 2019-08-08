傳企業大老指好牌打成爛牌 吳敦義斥亂講

（中央社記者王淑芬高雄8日電）媒體報導，有企業大老指國民黨「把2020一手好牌打成爛牌」，還將矛頭指向主席吳敦義等人。對此，吳敦義今天指出，「亂講、亂講」，「大家都參加初選了，哪有什麼不公平」。

莫拉克風災屆滿10年，高雄市政府等在杉林區大愛原民文化公園廣場舉辦「擁抱大愛－莫拉克十週年活動」，前總統馬英九、中國國民黨主席吳敦義等人出席。吳敦義針對媒體提問有關國民黨團結的進度等問題時，做上述表示。

他說，當然希望團結，團結就能夠集中力量，就像2008年因為大團結，國民黨在立法委員及總統這兩個最重要的中央選舉都大贏；2018年九合一選舉能大勝，贏那麼多，沒有賄選案、沒有選舉訴訟、沒有選舉糾紛，希望2020年也一樣。

媒體追問，大家都很關心黨的整合。對此，吳敦義表示，「我不僅關心，還很擔心」。

媒體報導，有企業大老指國民黨「把2020一手好牌打成爛牌」，還指吳敦義等人要負最大的責任。

吳敦義對此指出，「亂講、亂講」、「我們的公正、公開、公平是初選最重要成功的因素，哪裡有什麼大老講什麼不公平？哪裡有不公平，大家都參加初選了，怎麼會有什麼不公平」。（編輯：戴光育）1080808