藍委肯定洪秀柱出征台南 盼郭台銘前進艱困選區

（中央社記者劉冠廷、余祥台北9日電）前國民黨主席洪秀柱將戶籍遷到台南市第6選區，準備投入立委選戰，不少國民黨立委表示肯定，也有藍委再向鴻海創辦人郭台銘建議，前進艱困選區選立委，成為藍營另一隻母雞。

國民黨目前剩6個艱困立委選區尚未提名。洪秀柱辦公室昨天證實，已在昨天將戶籍遷至台南第6選區，準備投入立委選戰，將對戰民進黨立委王定宇。

對於洪秀柱願到艱困選區一戰，不少國民黨立委紛紛表示讚賞，許淑華今天就透過臉書表示，昨晚最振奮人心的新聞，就是洪秀柱將挑戰台南市區域立委，很榮幸與洪秀柱一起並肩作戰；李彥秀也說，洪秀柱敢於承擔的精神，敢於挑戰的勇氣是令人敬佩，願意投入艱困選區，是勇敢的決定。

國民黨2020立委布局，在75個區域及原住民立委選區中，已完成提名69個選區，剩下6選區尚未提名，不過，台中市第1選區已鎖定前陸委會副主委張顯耀、台中市第3選區則鎖定台中市副市長楊瓊瓔，嘉義縣第2選區和金門縣選區則以初選方式決定人選。

至於新北市第3選區和台南市第6選區，黨務人士日前指出，已經有所進展。針對尚未提名的艱困選區，是否會特別找奇兵、刺客，黨務人士指出，各種方式都會嘗試，主要以能擴大總統選票為基礎和目標。

談到國民黨如何在艱困選區安排人選，國民黨立委陳學聖表示，國民黨不要只是在艱困選區放刺客，刺客一擊沒中就結束，應該是安排人才在選區深耕，就算第一次沒選贏，也能給予鼓勵，讓人才能夠安心、安家繼續努力，這樣國民黨才能繼續擴張版圖。

面對郭台銘目前動向不明的狀況，則讓不少國民黨立委感到憂心，國民黨立委林為洲日前就曾透過臉書向郭台銘喊話，盼郭台銘能夠參選區域立委。在洪秀柱確定要到台南參選立委後，他今天受訪時也再度表示，郭台銘可以到艱困選區參選立委，拉抬國民黨選情，甚至可以到處去輔選，成為另外一隻母雞。

林為洲指出，像是新北市第3選區現在國民黨尚未有人選，郭台銘就可以考慮，加上新北市是郭台銘的故鄉、發跡地，有地緣關係，就蠻適合的，「洪秀柱都敢到台南跟王定宇選了」，其實郭台銘是真的可以去考量參選立委。（編輯：黃國倫）1080809