陳柏惟辦高雄惜別晚會 轉戰台中選立委

台灣基進發言人陳柏惟宣布投入台中第2選區立委選舉，10日晚間舉行「高雄你聽我說」惜別晚會，行政院副院長陳其邁（中）及多名民進黨籍立委等出席站台。中央社記者王淑芬攝 108年8月10日

（中央社記者王淑芬高雄10日電）台灣基進發言人陳柏惟投入台中第二選區立委選舉，今晚在高雄市鳳山五甲龍成宮舉辦「高雄你聽我說」惜別晚會，他允諾要努力打贏中國隊，贏得台中立委選舉。

晚會中，除台灣基進重要幹部，還有民主進步黨、時代力量立委站台，無黨籍立委林昶佐也以影片表態相挺，展現泛綠大團結的氣勢。

台灣基進與民進黨合作共推陳柏惟到台中參選立委，陳柏惟晚間舉辦惜別晚會，會場湧入逾2000人，場面熱情，支持者不僅為陳柏惟加油打氣，還高舉「抗中保台」、「罷韓連署」的牌子。

台灣基進黨主席陳奕齊、民進黨立委劉世芳、許智傑、賴瑞隆、趙天麟、李昆澤、管碧玲及時代力量立委洪慈庸、前高雄市文化局長尹立，還有民進黨高雄市議員高閔琳、林智鴻、邱俊憲及時代力量市議員黃捷等人站台，齊聲為陳柏惟加油打氣，祝他在台中旗開得勝。

會中，行政院副院長陳其邁肯定陳柏惟是捍衛台灣的戰將，碰上的對手很強勁，呼籲大家為陳柏惟拉票，還特別選唱了一段「聽海」，希望不要怕碰上惡勢力，高雄有千軍萬馬當陳柏惟的有力後盾。

陳奕齊指出，台灣基進全力守護台灣主權不遺餘力，他呼籲大家思考台灣的未來，齊心守護台灣民主自由，讓台灣基進成為「抗中保台」的代表，且成為立法院最具代表、堅定的力量。

陳柏惟壓軸出場，他說，目前是九局下半場，大家沒有沮喪的權利，「台灣隊的教練要我上場、我沒有計較，願意為台灣站出來」，即使用「撲」的也要上壘，呼籲高雄人給他力量。

陳柏惟表示，「明天起要當全新的台中人」，高雄是他的故鄉，明天起將以台灣隊的名義出發，面對這一仗，允諾一定要打贏中國隊。（編輯：戴光育）1080810

台灣基進發言人陳柏惟宣布投入台中市第2選區立委選舉，10日晚間在高雄鳳山五甲龍成宮舉行「高雄你聽我說」惜別晚會，大批民眾到場支持力挺。中央社記者王淑芬攝 108年8月10日