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蔡總統許承諾：再給我4年 台灣會很不一樣

最新更新：2019/08/11 12:41
總統蔡英文（左3）11日前往北投關渡宮參拜，雙手合十致意。中央社記者徐肇昌攝　108年8月11日
總統蔡英文（左3）11日前往北投關渡宮參拜，雙手合十致意。中央社記者徐肇昌攝　108年8月11日

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天參拜北投關渡宮，她高喊「再給蔡英文4年，我們的台灣會很不一樣」，經濟會更反轉、社會照顧會做得更好、國防更強、不怕台灣的主權顧不住。

蔡總統今天接連參拜新北市、台北市多座廟宇，包括，蘆洲湧蓮寺、北投關渡宮、北投三王宮、板橋接雲寺、板橋慈惠宮。

蔡總統抵達北投關渡宮參拜前，前民進黨新北市議員李婉鈺也現身，不過，蔡總統抵達時，李婉鈺並未陪同參拜；李婉鈺有意投入台北市立委選舉，挑戰現任民進黨立委吳思瑤。

蔡總統在吳思瑤等黨內公職陪同下，抵達現場。關渡宮董事長陳玉坤向蔡總統表示，「台灣有妳真好」，希望媽祖「保佑小英總統在未來4年繼續領導國家」。

蔡總統致詞提到，這幾年她做總統，對台灣社會應該做的事情，她都很勇敢去做，不會因為困難就不做，因為她看到，台灣要改變，台灣才有機會，後代子孫才能世世代代享有台灣民主自由與經濟發展。

她強調，這3年來，她做很多事，也得罪很多人，不過3年過去了，大家坐下來好好想想，這些改革、改變對台灣社會國家都是很重要的改革；年金改革讓財政穩定、沒地雷、國家發展財政不會出問題；能源改革希望走向更環保更永續的台灣；轉型正義讓過去威權統治時代受難者有釐清事實的機會。

蔡總統認為，這幾年經濟都是穩定成長，以前台灣經濟是亞洲四小龍最後一名，但今年第2季經濟成長台灣是四小龍第一名；過去3年打基礎，改變制度，讓人覺得台灣是好的投資地方，今年1月到8月台商回流到台灣已經有新台幣5000億元，年底將有8000億元；這5000億元投資，可以創造台灣4萬個新的、優質的工作機會。

「過去3年很多人不了解蔡英文，很多人覺得這個政府讓人失望」，蔡總統說，3年過去，現在來看成績，就知道她有在做事情，台灣社會有在改變。

蔡總統說，過去3年是打基礎，很吵、很多灰塵，但基礎打好，再給她4年，她一定蓋一個更漂亮、更好看、更強健、更穩固的台灣。

她也提到，今年政府編平衡預算，歲入、歲出一樣，不用再借錢，「22年來第一次有個政府敢這樣做」，這個政府是最講究財政紀律的政府，也是最照顧人民的政府。

「再給蔡英文4年好不好？」蔡總統向現場民眾訴求，她說，再給她4年，台灣會很不一樣、經濟會更反轉、社會照顧會做得更好、國防更強，她做總統不怕台灣的主權顧不住，「選一個顧得住的蔡英文，台灣代代相傳民主自由」。

另外，陪同蔡總統參拜關渡宮的吳思瑤也提到，石牌有一家一芳水果茶昨天對外宣布要退出加盟，昨天大家幫助這家水果茶老闆全數出清庫存，希望未來有新的店面推展台灣味，這就是台灣人的骨氣、北投人的溫暖。（編輯：林淑媛）1080811

總統蔡英文（右3）11日前往北投關渡宮參拜，向在場熱情民眾致意。中央社記者徐肇昌攝　108年8月11日
總統蔡英文（右3）11日前往北投關渡宮參拜，向在場熱情民眾致意。中央社記者徐肇昌攝　108年8月11日
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