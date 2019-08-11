蔡總統參拜蘆洲湧蓮寺 國民黨中評委陪同力挺

（中央社記者范正祥、王承中新北11日電）總統蔡英文今天前往蘆洲湧蓮寺參香祈福，現任湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌致詞時力挺蔡總統，強調國民黨目前提名的參選人韓國瑜令人擔心，讓他以後不知道怎麼教小孩。

由於陳宏昌不僅是前國民黨立委、目前也具有國民黨中評委身分，卻發言力挺蔡總統，國民黨隨後發布新聞稿表示，不能僅憑媒體報導內容，評斷黨員行為，目前黨中央已責成新北市黨部了解實際情況。

同時，對於陳宏昌批評韓國瑜的發言，韓國瑜競選總部發言人何庭歡告訴中央社記者，湧蓮寺長期以來從事公益，獎助在地學子獎學金，到湧蓮寺參拜觀音菩薩，菩薩也都希望每個人能夠存好心、做好事、講好話。

總統上午到蘆洲湧蓮寺參拜，除陳宏昌外，還有前內政部長余政憲，民進黨立委林淑芬、余天，民進黨新北市議員李坤城、李倩萍、陳啟能、李余典，無黨籍新北市議員彭佳芸，以及新北市小英之友會等團體到場歡迎。

陳宏昌致詞時表示，非常歡迎蔡總統到蘆洲湧蓮寺參香祈福，相信愛護台灣、維護主權，勤政愛民的總統必定能獲得神明護佑。他也呼籲鄉親，面對即將來到的總統大選，選民一定要睜亮眼，把票投給對的人，千萬不要讓台灣變成第2個香港。

陳宏昌還說，兒子最近問他，「您是國民黨員，您為什麼沒有反映，怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂的人當總統？以後我也要這樣」，兒子的話讓他非常擔心、非常煩惱，「以後我怎麼教兒子？」

此外，蔡總統致詞時說，擔任總統3年多來，她非常努力打拚，勇敢改革，希望能夠讓台灣更好。雖然改革的過程得罪一些人，甚至被質疑是否改革過頭，「但我要說，絕對沒有做過頭，台灣社會一定要改革、一定要改變，基礎打好，才能讓台灣代代子孫享有民主與自由」。

總統也談到，過去3年拚經濟，台灣經濟穩定成長，稅收增加，政府將稅收用來照顧人民，也替收入較少的年輕人減稅，減輕年輕人的負擔，相信許多鄉親都對減稅有感。

蔡總統指出，政府照顧年輕人，也要讓老人安心養老，要讓老人在家或在社區受到照顧。在托兒方面，也有政策幫助年輕的父母減輕負擔。（編輯：李信寬）1080811