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羅文嘉：未來半年選戰 賴清德會與我們站在一起

最新更新：2019/08/12 11:59

（中央社記者葉素萍台北12日電）前行政院長賴清德返台後，已拜訪前總統陳水扁，但遲未與總統蔡英文會面，外界質疑民進黨整合有困難。民進黨秘書長羅文嘉今天說，在未來半年台灣關鍵性選戰，「他會跟我們站在一起」。

羅文嘉今天召開記者會，公布民進黨新任主管人事。

媒體詢問賴清德與蔡總統似乎「接不上」，綠營整合有困難。羅文嘉說，他不能代替任何人發言，但賴清德在民進黨初選過程中，堅持的君子風度，到民進黨初選結束後，立即致電蔡總統，也表達全力支持蔡總統。

羅文嘉說，「根據我們的了解，賴前院長對參與和協助民進黨在未來半年台灣關鍵性選戰，他會跟我們站在一起，這點大家要對賴前院長有信心」，見面是技術問題。

另外，對於先前有民進黨中執委建議民進黨副秘書長林飛帆投入艱困選區，吸引青年票。林飛帆今天則說，他目前沒有任何選舉規劃，他的工作就是盡可能幫更多年輕幹部有發揮空間，增加不分區選票，贏得2020總統及立委大選。

另外，羅文嘉先前也曾被黨內建議投入台北市艱困立委選區，對此，羅文嘉說，他最適合的還是做「橋」的工作，把上世代與未來世代連結起來的橋，若橋搭建得好，台灣的民主之路、抗中保台的目標可以更完備。（編輯：張均懋）1080812

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