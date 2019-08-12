蔡總統：港府應回應人民對民主自由的期待

（中央社記者王鴻國新北12日電）總統蔡英文今天表示，香港當局應回應人民對民主自由的期待，讓香港社會回歸穩定，香港社會才能回歸平靜，也希望警方執勤過程須節制，人民訴求的是更民主的社會。

蔡總統在新北市視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」後接受媒體聯訪時談及香港「反送中」爭議延燒時表示，台灣曾走過艱辛民主路，台灣人應對自己的民主成就有信心，也要更堅定守護國家主權。擁有主權，「才能確保我們所選擇的自由民主生活方式」。

蔡總統說，暴力鎮壓無法解決問題，香港當局要嚴肅面對人民訴求，讓人民期待的民主自由可在香港確實實現與實行。

蔡總統也在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，忙碌行程中，有件事始終讓她掛心，就是香港「反送中」事件發展。昨天香港嚴重警民衝突，讓全世界支持民主自由的朋友非常憂慮。

蔡總統說，有些朋友擔心台灣會不會變成下一個香港，「我跟大家保證，只要有我在，不用擔心台灣變成第二個香港」。

「我們非常關切香港的處境」，蔡總統表示，會更努力捍衛台灣，自由的台灣一起繼續撐香港的自由。（編輯：李明宗）1080812