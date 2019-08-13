國民黨證實派員赴陸 盼恢復陸客自由行

（中央社記者王承中台北13日電）對於媒體報導國民黨主席吳敦義遣密使赴北京，國民黨今天表示，陸方暫停陸客來台自由行衝擊台灣，吳敦義多次接到旅館、旅遊產業陳情，因此要求黨部大陸事務人員向陸方表達恢復開放自由行。

據自由時報今天報導指出，國民黨主席吳敦義派遣前陸委會副主委張顯耀、國民黨大陸事務部主任周繼祥前往北京，與中國大陸國台辦主任劉結一等涉台官員見面，表達中國大陸文化旅遊部暫停陸客來台自由行的決策失當。

國民黨今天發布新聞稿表示，面對當前兩岸局勢緊張，導致台灣多項產業受到衝擊，百姓生計受到影響，吳敦義近期多次接到旅館、旅遊等產業協會的陳情，基於苦民所苦，便要求國民黨大陸事務人員向陸方表達，希望儘速恢復開放自由行，以維護兩岸民間交流。

國民黨指出，由於兩岸當局的對峙，大陸方面陸續祭出限制陸客來台自由行等兩岸交流禁令，台灣方面受到的影響與衝擊是全面性，並不僅於國民黨執政縣市，但民進黨政府面對業者的反映與陳情，卻只能逞口舌之能，雙手一攤，無力解決問題。

國民黨表示，兩岸之間秉持一中各表、九二共識原則，從事善意的交流互動，增加互信與互知，始能維繫兩岸關係和平穩定的發展。期盼兩岸當局能放下成見，以百姓福祉為優先，充分溝通協商，化解歧異，共同創造兩岸之間的最大利益，這才是兩岸人民之福。（編輯：黃國倫）1080813