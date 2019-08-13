藍委安排李佳芬會僑胞 首站赴菲律賓

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨立委童惠珍今天說，高雄市長韓國瑜確定代表國民黨參選總統後，海外僑胞的邀約便不斷湧入，她已著手進行規劃，預計本月底將安排韓國瑜夫人李佳芬到菲律賓，與僑胞會面。

韓國瑜競選總部發言人何庭歡說，尊重童惠珍的說法，其他細節了解中。

李佳芬日前預計赴美會僑胞，但最終決定暫緩行程，由於總統大選已開始進入備戰階段，在韓國瑜確定代表國民黨參選後，各地僑胞的邀約便不斷湧入，熟悉僑務的童惠珍今天告訴中央社記者，僑胞的熱情是不能被忽視的，她會幫忙李佳芬安排與東南亞僑胞、以及美東、美西等地僑胞會面的相關行程。

童惠珍透露，目前第一站預計將安排到菲律賓，因為菲律賓是目前海外僑界整合算最快速，且不斷積極在爭取；未來將是看哪一個地區的後援會準備完成後進行邀約，就會著手安排前往，而她計畫8月底就能開始啟動，因此包括菲律賓、日本、馬來西亞、美國等地，她都會幫忙安排與僑胞會面，同時也會廣邀立委一同前往。

童惠珍說，她近期有與李佳芬碰面，李佳芬不排斥這樣的安排，在李佳芬的時間可以配合的情況下，就能一同前往；也因為她近日也有與韓國瑜會面，她指出，接下來，韓國瑜在國政顧問團方面，會有節奏性的讓大家看到將來的願景。

童惠珍說，韓國瑜會針對國人所關心的問題，如教育、外交、交通等，一一讓大家了解他想做些什麼；童惠珍認為，在這樣能夠有完整的論述之後，也能破除部分人士對韓國瑜的刻板印象，而這樣按照步驟一步一步來，能喚回些較不了解韓國瑜的中間選民的支持。（編輯：黃國倫）1080813