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香港反送中延燒 柯文哲勸北京不能讓六四重演

最新更新：2019/08/14 10:18

（中央社記者梁珮綺台北14日電）香港反送中遊行延燒，台北市長柯文哲今天說，勸告北京政府要好好思考，不能再讓六四事件重演，否則過去30年的經濟成長一夕之間全毀，「要慎思、慎思、再慎思，不要亂搞」。

柯文哲上午與內湖區里長座談，接受媒體聯訪被問及對香港反送中相關問題時，做上述表示。

柯文哲說，一根火柴丟下去，之所以會燒成大火，是因有一桶汽油，香港問題的根本原因在於民怨未解決，「才會是今天這裡抗議、明天那裡抗議」。

他認為，北京政府應好好思考，為何香港回歸中國實施一國兩制至今，每個港人都憤恨在心，「這時候北京政府要好好思考，不要再搞成六四，一次六四，中國就倒退20年」。

柯文哲說，香港總人口數約700多萬人，卻有200多萬人上街頭，扣掉太老、太小以及要上班的人後，「等於可以出來的，都出來了」。

他也勸告北京政府「慢慢想慢慢做」，不要讓六四事件重演，否則過去30年經濟成長全毀，「要慎思、慎思、再慎思，不要亂搞」。

香港反送中抗爭延燒，11日一名女子右眼被射傷後，引爆示威群眾怒火，12日起連2天癱瘓機場，影響航班起降。（編輯：李錫璋）1080814

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