追思慰安婦 馬英九：總統不能逃避要有主張

（中央社記者張榮祥台南14日電）今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英九在台南追思時表示，總統蔡英文身為中華民國第一位女性總統，對慰安婦問題絕對不能逃避，絕對要拿出主張。

台灣首座慰安婦銅像去年8月14日在台南市中西區中正路、忠義路口揭幕，時隔1年，當時到場見證的馬英九，今天在台南參加追思紀念，大談慰安婦的歷史，且堅定宣示爭取台灣慰安婦應得的尊嚴、公道及轉型正義，是永不放棄的堅持。

馬英九指出，日本政府只對戰時侵略殖民致歉，卻不願對慰安婦道歉賠償，但在台灣竟有人說，慰安婦中可能有自願的，連美國CNN都報導此事，似乎把中華民國看成是一個不文明的國家。

馬英九說，去年銅像設立時，民進黨政府不僅未協助，反而急忙撇清和政府無關，說是國民黨的政治操作，碰到國際慰安婦日如此重要的紀念日，「我們的政府在哪裡？為何悶不吭聲？」

馬英九表示，政府的轉型正義，只是凍結沒收少數反對黨的財產，對慰安婦毫無動作；民進黨可以為慰安婦討公道，卻什麼也沒做，沒要求賠償及道歉，慰安婦議題被民進黨鎖進了歷史記憶的黑箱。

馬英九說，蔡總統曾承諾向日本求償道歉的事要加速處理，卻什麼都沒做，如今台灣慰安婦只剩2人，蔡總統卻在這段時間變成了「辣台妹」，一碰到慰安婦議題就變成「軟台妹」，再變成「啞台妹」，最後成了「蒸發的台妹」，完全未在這個議題上表示看法。

他說，慰安婦這種事情不是沒有，在世界各地還在發生，IS伊斯蘭國如何對待婦女，緬甸軍如何對待洛興雅的難民，情節和慰安婦非常像，人類歷史被愚蠢地重複著。

他表示，這不是政黨的鬥爭，而是人權的奮鬥，關心慰安婦不能只是民間，政府也要關心，但蔡政府對日本的幾個議題上非常軟弱，包括釣魚台、沖之鳥礁及慰安婦問題。

馬英九說，蔡總統身為中華民國第一位女性總統，在慰安婦議題上絕對不能逃避，絕對要拿出主張，否則大家會說「選一位女總統，難道不能對婦女權益有更堅定的保障嗎？」他勸蔡總統想一想，是否要為慰安婦做更多的事情。（編輯：黃世雅）1080814