金美齡力挺蔡賴配 不會再理柯文哲

（中央社記者葉素萍台北14日電）前國策顧問金美齡今天重申，2020大選由蔡總統連任，賴清德擔任副總統，是最理想的團隊；由於5年前曾幫台北市長柯文哲在日本造勢，金美齡也說，柯文哲去中國說了「兩岸一家親」後，有跟她道歉，但她已不想理會。

金美齡、基進黨台中市立委參選人陳柏惟今天出席民進黨國際部主辦的「金美齡與陳柏惟世代對話」活動，談各自生命歷程。

金美齡受訪時說，明年初的選舉，由蔡總統連任，賴清德擔任副總統，這是最理想的團隊，之後賴清德可再擔任8年總統。她也說，台灣面臨這麼多的困難，蔡總統背負台灣的命運很辛苦，「你不支持她、又罵人家，這些人沒良心。」

2014年時，金美齡曾幫柯文哲安排在日本的聚會、造勢活動。

金美齡解釋說，她並不認識柯文哲，當年因為有台灣友人說，「只有柯文哲才能贏過國民黨候選人連勝文，民進黨也支持」，而她返台時，友人也帶柯文哲到飯店拜訪她，但柯文哲沒有跟她說什麼話，一直在吃飯店的三明治，她覺得這個人很有趣。

她說，在柯文哲訪日時，她幫忙安排行程，還幫柯文哲開了一場空前絕後盛大的Party造勢，拉高支持度；後來柯文哲去中國講兩岸一家親，她罵柯文哲，柯文哲有來道歉，但她有跟柯文哲說「我以後不理你了」。

和陳柏惟對談時，金美齡提到，很多人說中國將來發展會很好，但她認為，歷史再長、人口再多、國土再大，若無法給國民幸福，沒有用，台灣雖然是個小島，但大家都很幸福。

陳柏惟說，以前曾到中國工作，看過真實的中國，兩邊不同文化，怎麼會是同一個國家；只要老實呈現中國的情況就好，不必抹黑中國、不必特意說壞話，台灣人民不會接受統一的言論。

金美齡接口說，台灣是一個國家，保持現狀才是幸福，「有人與我們價值觀不一樣，沒關係，那是他們的自由。」

金美齡先前跟美國總統川普握手，躍上國際媒體版面。金美齡透露，她和川普握手時，對川普說的兩句話是「我來自台灣（I am from Taiwan）」、「我是蔡英文的朋友（I am a friend of Tsai Ing-wen）」。（編輯：林孟汝/謝佳珍）1080814