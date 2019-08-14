81公厘迫砲雲豹M2樣車亮相 搭配無人機前瞻制敵

（中央社記者游凱翔台北14日電）由軍備局研製、搭載81公厘迫砲系統「雲豹八輪甲車M2樣車」今天首度在國防展亮相，新型迫砲系統為半自動化，並能配合無人機火砲前觀系統作戰，具高機動、快速等能力。

兩年一度的台北國防工業展明天至17日將在台北世貿中心一館登場，國防部今天召開記者會，並邀請軍事記者提前參觀國防館，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，最具議題性的是搭載81公厘迫砲的八輪雲豹M2樣車、新型騰雲大型無人機、「劍翔」反輻射無人機。

M2樣車是由軍備局第209廠結合第202廠、第401廠及工研院等單位合作完成研製。外觀部分，採流線設計，側邊裝甲從原本水平改為傾斜，提升抗彈能力；操控性能也較前一代大幅提升，將原本四輪轉向進化至六輪轉向，讓迴轉半徑由原本11公尺縮小為9公尺；引擎沿用前代，全新設計傳動軸，結構更為精簡，讓動力輸出更有效率。

另外，M2有環景監控螢幕，可輔助閉艙駕駛掌握戰場狀況，並具備熱顯像感測，以提升夜間作戰效能。

軍方人士今天表示，武器系統方面，M2樣車搭載的81公厘迫砲具備半自動化系統，能夠透過去年在高雄國防工業展首次亮相的「無人機火砲前觀系統」，有效輔助砲班觀測手，並自行演算角度、方向，提高精準度，更能減少砲班人力，加上M2車設計為水平開艙，不僅可快速完成射擊前準備，射界也沒有限制。

另一名軍官解釋，傳統迫砲班透過觀測手站在「相對高處」了解戰場位置，但無人機可克服複雜地形阻礙，大幅縮減徒步偵查的時間，觀測手只需將無人機回報的目標物大地座標、活動情形回傳至射控電腦後，迫砲系統就會自行演算相對距離、方位，提高射擊效率與精確度，目前無人機已完成測評。

無人載具火砲前觀系統飛行距離約6公里、高度800公尺以上，可滯空35分鐘，能以最高時速100km飛行，並具備若遭到干擾可自動跳頻的抗干擾功能；特別的是，新型車裝迫砲系統是以「機動」為理念製造而成，配有火砲射控、伺服驅動等精密控制模組，除了81公厘外，也可結合120公厘迫砲；此外，若半自動迫砲系統發生故障或遭毀損，可立即切換為手動模式，確保火力能持續發揚。

他指出，目前搭載81公厘迫砲的M2樣車，預計12月進行作戰測評；現場並展出由軍備局研製的新型81公厘迫砲彈，分別是內置鋼珠版本及高爆榴彈版本。

雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前「已服役」車款分別是CM-32及CM-33，「量產中」的是CM-34，以及「研發中」的81公厘迫砲的雲豹迫砲車及搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44機砲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的機砲射速快，並具反裝甲火力，預計112年完成量產284輛，已在5月的漢光演習中投入實彈操演。（編輯：郭萍英）1080814

由軍備局研製、搭載81公厘半自動迫砲系統（圖）「雲豹八輪甲車M2樣車」，14日首度在台北國防展亮相。中央社記者游凱翔攝 108年8月14日

軍備局研製的「無人機火砲前觀系統（無人機）」，可以輔助傳統迫砲班觀測手，不受限於地形等限制，將目標物大地座標回傳至射控電腦後，系統就會自行演算相對距離、方位。（資料照片）中央社記者游凱翔攝 108年8月14日