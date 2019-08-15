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韓國瑜與黨中央20日首開對接會 商討選戰分工

最新更新：2019/08/15 14:52

（中央社記者余祥台北15日電）外界關注國民黨總統參選人韓國瑜未來選戰將如何與黨中央分工合作，擔任黨中央與韓團隊溝通橋樑的中常委姚江臨今天表示，下週二雙方將首度召開對接會議，討論未來相關競選行程如何安排、規劃。

韓國瑜原訂昨天晚上北上與黨主席吳敦義餐敘，商討選戰分工，但因消息曝光臨時取消，媒體形容「吳韓會」破局，姚江臨受訪時說，沒有破局，只是延期而已。

姚江臨說，下週二他與組發會主委李哲華將下高雄，與韓國瑜競選總部的行程小組展開對接會議，預定由總部執行長林國正主持。

姚江臨說，韓陣營規劃每週二召開行程會議，未來組發會將在每週五彙整各縣市黨部匯報的選舉行程，並在每周二的會議中討論，看韓國瑜哪一些行程能去、哪一些趕不到。

姚江臨強調，韓國瑜競選總部設在高雄，無法擴及全國，而黨中央則有全國性的組織架構，是很重要的輔選角色，兩邊應密切結合。

外傳鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲18日將在桃園同台，姚江臨說，天要下雨也沒辦法，如果不下雨最好，但如果真的下雨，不是穿雨衣就是拿雨傘，總是要應付，不能說天下雨就躲在家裡。（編輯：鄭雪文）1080815

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