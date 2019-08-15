蔡總統體驗模擬器 向美喊話爭取採購F-16V

台北國際航太暨國防工業展工業展15日至17日在台北世貿中心一館登場，總統蔡英文（前左2）在參訪時也去體驗F-16戰機的模擬駕駛艙，未來台灣將持續改善、強化空防的能量，並希望美國政府在完成內部程序後，能夠做出F-16V軍售的決定。中央社記者郭日曉攝 108年8月15日

（中央社記者游凱翔台北15日電）台灣向美採購F-16V，總統蔡英文今天參訪台北國防工業展，並至洛克希德馬丁體驗首次來台的F-16V模擬座艙；蔡總統受訪時也向美方喊話說，盼美國完成相關程序時，能做出軍售決定。

台北國際航太暨國防工業展今天至17日在台北世貿中心一館登場，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，除了國防館內新型騰雲大型無人機、劍翔無人機及發射箱、81公厘迫砲八輪雲豹M2樣車等亮點外，展場中最受矚目的是首次來台展出的F-16V模擬座艙。

蔡總統上午出席國防工業展開幕典禮並致詞，結束後隨即前往國防館及周邊業者攤位參觀，並在美商洛克希德馬丁攤位中體驗F-16V模擬座艙。

由於台灣向美方採購66架全新的F-16V戰機，蔡總統事後受訪時也向美方喊話表示，未來台灣將持續改善、強化空防的能量，也希望美國政府在完成內部程序後，能夠做出F-16V軍售的決定。

蔡總統晚間在臉書粉絲團上表示，過去3年，台灣積極發展國防產業，也啟動高教機的國機國造，不只把訂單留在國內，也提升了台灣航太研發能量、培養更多國防及航太產業人才，再過不久，新式高教機的第一架原型機，就要準備出廠亮相。

目前空軍共擁144架F-16A/B戰機，以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試；另外，空軍也同步向美國採購66架全新的F-16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。（編輯：林淑媛）1080815