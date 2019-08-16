郝龍斌會郭台銘 短時間內將安排吳郭會

（中央社記者王揚宇台北16日電）國民黨副主席郝龍斌今天表示，昨天上午與鴻海創辦人郭台銘見面約30分鐘，「我們有具體結論，就是短期內會透過幕僚人員安排，國民黨主席吳敦義會跟郭台銘見面」。

鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天說，郝龍斌昨天已與郭台銘見面，並傳達黨主席吳敦義希望見面的想法，郭台銘也表示樂意，將安排時間會面。

郝龍斌今天下午接受媒體訪問時表示，昨天上午他代表吳敦義跟郭台銘見面，主要是表達吳敦義希望跟郭台銘見面溝通的誠意，會談過程愉快，郭台銘也不排斥雙方見面的構想，未來會透過幕僚安排見面。

郝龍斌說，昨天他帶「郝柏村回憶錄」給郭台銘，因為父親一輩子都在捍衛中華民國、反對台獨，帶這本書去，也是希望團結所有同志、藍軍支持者，共同捍衛中華民國，讓民進黨、總統蔡英文下架，相信郭台銘跟吳敦義短期內會透過幕僚來安排見面。

記者問郝龍斌，昨天會面時是否有當面跟郭台銘提不要脫黨等問題，郝龍斌表示，郭台銘是非常成功的企業家，對於任何事情都非常有主見，昨天的見面主要是表達善意以及希望溝通的誠意，當然不會提這樣的問題。

郝龍斌也說，他不只送這本書，自己也一再強調，希望郭台銘能夠冷靜、沉澱，不要急著做決定，相信郭台銘是有智慧的人，會做出對中華民國有利的智慧決定。

記者追問郝龍斌，現在才跟郭台銘見面，時間會不會太晚，郝龍斌回應，見面時間的早晚不重要，重要的是，見面後有正面結果，大家有共同想法能夠溝通。（編輯：楊玫寧）1080816