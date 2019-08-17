防非洲豬瘟 蘇貞昌拜託養豬戶互相督促

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）行政院長蘇貞昌今天到屏東出席「感恩有您-台灣豬肉一級棒」活動，他表示，在各部會及養豬農努力下，非洲豬瘟疫至今沒侵入台灣，請養豬戶互相督促，大家持續努力。

台灣成功防範非洲豬瘟入侵及口蹄疫拔針屆滿1年，為感謝養豬產業團體的共同努力，農委會在屏東舉辦「感恩有您-台灣豬肉一級棒」活動，蘇貞昌今天帶著農委會主委陳吉仲等14名部會首長到場向養豬團體鞠躬致謝，也接受養豬團體的鼓掌致謝，他同時頒發「保豬護國」匾額給養豬團體。

蘇貞昌致詞表示，自己上任第一天就到桃園機場，要求行百分之百檢查行李，因為政府和民眾的共同努力，做到滴水不漏，非洲豬瘟才沒有侵入台灣。

蘇貞昌說，台灣周邊8個國家都已在非洲豬瘟中淪陷，台灣能夠守住，是政府、養豬戶和民眾一起努力，還要持續努力，餵豬的廚餘一定要蒸煮過，不論是改餵飼料或要增加蒸煮設備，政府都有補助，還有載豬車要趕快裝設GPS，政府有補助裝設費用。

蘇貞昌表示，23年前台灣口蹄疫有1萬8000多場養豬場破產，好不容易去年拔針，明年5月如果通過口蹄疫非疫區，台灣的豬肉就可以出口，希望養豬戶不要再注射疫苗，讓台灣明年能夠順利通過非疫區。

蘇貞昌呼籲，不論非洲豬瘟或口蹄疫，都希望養豬戶能夠配合政策，同時養豬戶之間希望能互相督促，不要違規，「只要一個破就全部破」。

農委會表示，中國大陸去年7月爆發非洲豬瘟至今，已陸續傳播至東南亞各國，疫情逐步向我邊境進逼。行政院及各縣市政府都已成立災害應變中心因應，農委會及各部會也超前部署邊境防範措施，投入約新台幣20億元進行強化防疫與生物安全，落實廚餘養豬轉型，及擴大內需提升產業升級等作為，迄今確實阻絕非洲豬瘟於邊境外。（編輯：黃世雅）1080817