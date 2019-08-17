韓國瑜顧問團前政務官為主幹 首推能源政策

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天公布國政顧問團名單，以藍營執政時的馬政府政務官為主幹，擔任總召集人的前行政院長張善政今天表示，最快將在一兩週內端出能源政策，傾向會結合重啟核四公投。

韓國瑜國政顧問團總召由前行政院長張善政擔任，副總召則由前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政務委員蔡玉玲擔任，今天召開記者會公布20小組百人名單。

在兩岸方面，由陸委會前副主委趙建民擔任召集人，成員包括蘇起等學者；外交組由國安會前副祕書長何思因任召集人；國防組找來空軍官校前校長田在勱；憲政司法正副召集人分別是司法院前副院長蘇永欽、法務部前部長羅瑩雪；國土規劃、建設及防災召集人為內政部前部長陳威仁、農業由農委會前主委陳保基領軍，杜紫軍則為能源政策操刀。

這份名單被外界質疑多為馬英九政府時期人馬的「老藍男」，張善政說，顧問團成員老中青都有，他們都是「張內閣」，當時他在行政院長任內民調不錯，都是內閣的功勞。

張善政也提到名單中有幾位女性亮點，包括台大園藝暨景觀學系副教授吳思節，研究專長為食品安全等；青年政策召集人台大生物產業傳播發展學系副教授王淑美，專業領域為創新創業。

其他較引起注意的，包括曾獲得全國十大農民的陳宏志、試車手YouTuber廖怡塵、推動重啟核四的黃士修。另外，前台灣團結聯盟黨主席蘇進強也加入顧問團文化組。他2014年隨前副總統連戰前往中國，已遭台聯開除黨籍。

張善政提到，未來提出政策前，在實體方面，一定會下鄉走透透舉辦座談會，聆聽民意；線上則會使用網路平台「集智台灣」，成為由全民提案政策的管道，匯集眾人智慧做成接地氣的政策。

張善政說，這原本是他要參選總統用的，但他很樂意將此平台改頭換面給韓國瑜使用，成為韓國瑜與外界溝通的重要橋梁。

張善政說，自10月起預計每一週會公布2至3項政策；能源政策方面目前已經彙整差不多，應會在一、兩週內公布，主要是考慮到重啟核四公投已經開始連署，他個人傾向結合公投案。

他提到，以非國民黨籍身分規劃國政願景，就是要把良心帶入政策，前瞻計畫、離岸風電這種花子孫錢的政策都要檢討。

國民黨立委林奕華、李彥秀認為，韓國瑜顧問團成員不但有執政經驗，也有公信力，可彌補韓國瑜對國政較不熟悉的情況，未來可拉高層次多談政策內容。

世新大學新聞系教授彭懷恩表示，由張善政擔任總召是一步好棋，只是其他名單「大拜拜」的成分高，雖然不至於扣分，但缺乏亮點。此外，顧問團分了20組太多，難以聚焦，應該比照影子內閣概念，分為內政、外交、國防等組，與執政的政府所提出的政策直接對照，民眾才能清楚分出誰優誰劣。 （編輯：楊玫寧）1080817