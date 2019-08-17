爭搶客家票 蔡總統參加峰會韓國瑜拜新竹8宮廟

（中央社台北17日電）歷次大選客家票都是兵家必爭之地，國民黨總統參選人韓國瑜明天將走訪新竹縣市8間宮廟，總統蔡英文則將前往桃園，出席硬頸客家峰會，「客家妹仔」對上客家女婿，爭取客家鄉親支持。

蔡總統是屏東客家人，2012年競選總統時，就以「客家妹仔做總統」為號召，推出浪漫台三線等政見。2016年執政後，通過將客家話正式立法成國家語言，並成立全國性的講客廣播電台，在客家族群上著力不少。

此外，過去桃竹苗被視為藍營票倉，但桃園市長鄭文燦第一任跌破外界眼鏡當選後，去年又壓倒性連任成功，改變了過去客家族群較多挺藍的政治版圖。

蔡總統明天上午將先前往中壢慈惠堂參拜，接下來到龍潭與民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、客委會主委李永得等人出席「2019硬頸台灣客家峰會開幕式」，搶攻桃園客家票。

繼桃園、南投後，身為客家女婿的韓國瑜明天下鄉行程則將走訪新竹市和新竹縣8宮廟，固守客家票源。從早上10時起一路參拜新竹縣竹北天后宮、湖口顯聖宮、新豐永寧宮、關西太和宮、竹東惠昌宮、新竹市開台金山寺、新竹武聖廟、新竹天公壇；並在中午至新竹縣黨部用餐，晚間在新竹市黨部座談。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟表示，過去選舉的例子，雖客家票多集中支持國民黨，但仍不可輕忽。

他提到，蔡總統也下了很大的功夫，提出浪漫台三線政策，韓國瑜需靠勤走基層、提出更好的論述，爭取客家人的支持。（編輯：謝佳珍）1080817