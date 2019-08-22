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反南鐵東移自救會長陳致曉 宣布參選台南立委

最新更新：2019/08/22 16:51
反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉（圖）22日宣布，將投入2020年台南市第5選區立委選舉，直言參選目標就是取代現任民進黨籍立委林俊憲。中央社記者張榮祥台南攝　108年8月22日
反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉（圖）22日宣布，將投入2020年台南市第5選區立委選舉，直言參選目標就是取代現任民進黨籍立委林俊憲。中央社記者張榮祥台南攝　108年8月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉，今天宣布參選下屆台南市第5選區立委，挑戰現任民進黨籍立委林俊憲及國民黨徵召參選的7連霸市議員蔡淑惠。

在國立台灣科技大學任教的陳致曉，長期投入反對台南鐵路地下化東移的抗爭活動，他今天在台南市南區南門路勞工育樂中心召開記者會，直言參選目標就是取代林俊憲。

陳致曉說，台南是新潮流系的重災區，台南已成為新黨國權貴的土地遊戲所在地，他選擇投入選舉，從翻轉台南做起。

林俊憲是前行政院長賴清德的嫡系大將，他得知陳致曉宣布參選第5選區立委後表示，陳致曉一直反對南鐵地下化，但政府對拆遷戶的照顧是可受公評的，他尊重每個人參選的權利。

角逐下屆台南市第5選區立委的檯面人物，除林俊憲、陳致曉外，還有國民黨籍的蔡淑惠；只是國民黨地方政治人物對蔡淑惠被徵召有異議，黨內有待整合。

台南市第5選區涵蓋安平區、南區、中西區及東區成大里等16個里。（編輯：謝雅竹）1080822

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