澎湖地方建設 蔡總統：全力支持

總統蔡英文（前左4）26日在內政部長徐國勇（前左2）、交通部長林佳龍（前左）等人陪同下，抵澎湖視察地方建設，在縣府牌樓前與縣長賴峰偉（前右4）及一級主管合影。中央社 108年8月26日

（中央社澎湖縣26日電）總統蔡英文今天視察澎湖地方建設，縣長賴峰偉在座談會中提出新台華輪等7大建設，全數獲得蔡總統支持。其中新台華輪可望由中央主導，延宕多年的澎防部莒光營區遷建案，將列入國家建設。

蔡總統中午在政務委員張景森和內政與交通等部會首長等人陪同下，前往澎湖縣政府視察，在縣府牌樓前與一級主管合影，隨後在會議室與縣府一、二級主管舉行座談，並聽取縣長賴峰偉與工務處長蔡有忠的簡報，並再致贈蔡總統一幅合照 。

賴峰偉向蔡總統提出自勉新村部份老舊空屋改建社會住宅、加強造林綠美化、海洋活化、大陸漁船違法抽砂、台華輪汰換更新、興建澎湖縣民運動中心、澎防部東及西營區與後指部外遷案等，總經費新台幣近57億元，還不包括中正和永安2橋的拓建案，蔡總統允諾中央各部會基本上都會全力支持。

蔡總統表示，中正與永安2橋的擴建案，在兼顧交通、觀光與生態等前提下，已列在生活圈計畫中。至於澎防部莒光營區等外遷，也列入國家建設，所需的經費全部由中央負責，未來的營區土地則由交通、文化部與澎湖縣政府共同來執行。

至於地方最為關切的新台華輪建造一案，蔡總統說，在整體考量與成本負擔下，也可望交由中央主導，未來並將連結台東、花蓮，配合交通部的藍色公路10年計畫來執行。

賴峰偉同時爭取縣民運動中心5億元經費，政委張景森同意列在前瞻二期計畫內，至於海洋活化與海上花園要求農委會補助2億1000萬元，張景森也願意協調農會等跨部會來補助。（編輯：林沂鋒）1080826

總統蔡英文（前左2）26日抵澎視察地方建設，在澎湖縣政府會議室向一、二級主管致意，隨後並舉行座談。前左為澎湖縣長賴峰偉。中央社 108年8月26日