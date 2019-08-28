獲民進黨徵召台北市文山區立委 王閔生婉拒

民進黨提名策略小組27日拍板，徵召台北市議員王閔生（圖）參選文山區立委。王閔生28日透過臉書說，已致電黨主席卓榮泰，並報告婉拒徵召。（圖取自facebook.com/iwangyou）

（中央社記者葉素萍、劉建邦台北28日電）民進黨提名策略小組昨拍板，徵召台北市議員王閔生參選文山區。王閔生今透過臉書說，已致電黨主席卓榮泰，並報告婉拒徵召。黨中央將在下午進一步說明。

民進黨提名策略小組昨天拍板，徵召中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選台北市中山、北松山區立委，徵召王閔生參選文山區，年僅30歲黨發言人李問參選馬祖立委；策略小組建議，仍待民進黨今天召開中執會確認通過。

昨天上報報導「無人敢擋蘇系王閔生參選 社民黨范雲願禮讓大安區」，文中提到，近日黨中央處理台北市立委艱困選區提名，正因碰到蘇系人馬要參選而妥協，出現高層徵召策略「前言不對後語」、「自相矛盾」的提名結果。

卓榮泰今天上午先召開記者會，他提到，上報這篇報導是東拼西湊、道聽塗說、編織不實的傳言。

卓榮泰強調，2年半前，他來到中央黨部做副秘書長，當時王閔生兼任發言人，王閔生是年輕、健康、活潑、陽光、有活力的新一代政治工作者，他非常欣賞且注意王閔生。

民進黨主席卓榮泰（圖）28日在民進黨中央黨部舉行記者會，澄清外界近日對民進黨內各項傳言。中央社記者王飛華攝 108年8月28日

卓榮泰說，這次黨內正式徵詢同仁參選意願時，王閔生表達參選意願，過了好幾天，他主動打電話給王閔生再次確認其參選意願、能否做好心理準備，王閔生說黨若有需要就接受。

卓榮泰提到，又過了幾天，他在一個場合遇到王閔生，他又詢問王閔生，若黨布局有需要，雖然出身文山區但是否可能到大安區參選；王閔生則說，自己所有經營規劃都在文山區，不宜到大安區選。

卓榮泰強調，自己是主動找王閔生確認意願，再次詢問選區改變的可能性，後來他很確定若要徵召王閔生，就一定會在文山區。

他說，提名策略小組談到王閔生徵召案，「無人反對、沒人質疑、沒人有不同意見」，因此，也不會有人提到王閔生背後有什麼樣的人，上報的報導要把它指向現在辛苦拚行政院工作的蘇貞昌，「對院長公平嗎？對王閔生公平嗎？對策略小組成員公平嗎？這種報導意圖何在？」

雖然卓榮泰大動作澄清相關報導，不過，卓榮泰記者會一開完，王閔生隨即透過臉書發文，婉拒黨內徵召。

對於王閔生婉拒徵召，卓榮泰記者會後以訊息回應記者說這是「曾參殺人」。

王閔生透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，媒體報導黨內徵召他參選文山區立委，他已致電主席卓榮泰並報告婉拒徵召。對此，民進黨發言人薛呈懿說：「閔生議員可能受到主席稍早所提該則扭曲報導的影響，我們目前仍然在持續努力。」

王閔生在臉書提及，文山區立委是艱困選區，他深切知道，團結才能勝選。他始終保持黨中央有合適人選，會全力支持，如要承擔，也不逃避，這是他面對黨中央徵詢時的說法。

他特別強調，從沒請任何提名小組成員推薦、爭取徵召參選，更沒有請行政院長蘇貞昌運作。

王閔生指出，這段時間，黨從徵詢到徵召過程，不斷反覆，他不清楚原因，也從未干涉，但僅因涉及文山區要徵召他，卻有黨內人士多次透過記者報導，對他甚至對蘇貞昌有不實指控及惡劣發言。

他說，若因徵召原因暗指派系鬥爭搶奪文山區立委席次，彷彿提名就是當選，還扯到蘇貞昌。這種分裂內部、無助團結的發言，對原本想爭取文山區立委勝選，只是增加負面因素，更非當初他思考承擔的初衷。

王閔生指出，抹黑他是一回事，蘇貞昌正率領行政團隊為國政衝衝衝，施政滿意度逐漸攀升，特定人士為文山區立委發動惡意攻訐，竟上綱到一名辛苦認真、為人民做事的行政院長，實在惡意。

他最後呼籲，面對艱困時刻，民進黨沒有不團結本錢，為了台灣，民進黨一定要贏。黨中央未來提出文山區適合人選，他一定全力支持並輔選。（編輯：張銘坤、紀淑芳）1080828