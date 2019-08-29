若郭參選何時開鍘 吳敦義：連署恐違紀

（中央社記者王承中台北29日電）國民黨主席吳敦義今天針對若鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平參選總統何時黨紀處分表示，可能只要開始進行連署，有違紀的動作，就會觸犯黨的規矩，當然依規定處理。

外傳郭台銘可能在9月17日連署申請截止日前宣布參選總統，面對國民黨可能分裂，基層呼籲開鍘郭、王聲音不斷。國民黨中常會昨天通過黨員行為規範，若黨員自行登記競選一律開除或撤銷黨籍。至於應何時開鍘，韓國瑜北辦表示，若9月連署申請還不算正式登記，跟大家預期不符。

吳敦義上午在出席第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎頒獎典禮後，面對媒體詢問是否郭台銘、王金平登記參選就會開鍘表示，說不定還不是登記參選，可能只要進行連署，有違紀的動作，就會觸犯黨的規矩，如果有違反黨紀規定，當然是依規定處理。

外傳郭台銘將在中秋節宣布參選，吳敦義說，他不能去假設。

對於國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬稱黨沒幫忙，吳敦義表示，雙方都應該要努力，因為不是每個人都能夠馬上被說服。他跟郭台銘也聯繫很多次，也都請國民黨副主席郝龍斌幫忙，都在聯繫當中。

他說，他只知道國民黨很努力，但不知道韓國瑜陣營努力到什麼狀況，反正國民黨都是盡心盡力，哪有一個黨希望開除、撤銷黨員黨籍。

媒體詢問，是否還有機會跟郭台銘見面或挽回。吳敦義表示，不能說沒有機會，可是也不能說有把握，總是要努力。他說，目前都是請郝龍斌去聯繫，因為若他直接去跟郭台銘見面，可能會一翻兩瞪眼，「不就掛了嗎」？當然要先溝通。（編輯：趙蔚蘭）1080829