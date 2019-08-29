連署恐遭開鍘 郭台銘幕僚籲國民黨應好好思考

（中央社記者王承中台北29日電）鴻海創辦人郭台銘可能投入總統大選，但也面臨黨紀處分，郭幕僚蔡沁瑜今天對此表示，希望國民黨好好思考，這樣做對中華民國的發展、國民黨的利益是否是最好的事情。

外傳郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人結盟，郭台銘可能在9月17日連署申請截止日前宣布參選總統，面對國民黨可能分裂的情勢，基層呼籲開鍘郭、王聲音不斷。國民黨主席吳敦義表示，可能只要開始連署，就會觸犯黨規，將依規定處理。

對此，蔡沁瑜上午受訪表示，這些事情的主動權並不在郭台銘這邊，國民黨要怎麼做，郭團隊也無法控制，希望國民黨好好思考，這樣做對中華民國的發展、國民黨的利益是否是最好的事情。

媒體詢問，若要進行連署，是否會先對黨籍進行處理。蔡沁瑜指出，她認為有關黨籍的部分，團隊應該會先研究看怎麼做會比較好，但是目前都沒有這樣的討論跟考量。

對於國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬指國民黨中央都沒盡力協調郭台銘，蔡沁瑜表示，目前團隊是處於被動，不方便、也沒有立場去對國民黨中央下指導棋。但是對於吳敦義稱有努力整合，她說，這要問吳敦義，永齡基金會未收到這部分的消息。

外傳郭台銘將在九三軍人節、或是13日中秋節當天宣布參選。蔡沁瑜表示，現在傳出的參選時間點版本很多，非常謝謝大家把時間點都安排好，但目前沒有這樣的安排，且郭台銘人也在國外，無法探尋到郭的意思。

媒體詢問，目前看起來國民黨地方派系都已經選邊站挺韓，郭台銘是否會透過王金平協調。蔡沁瑜指出，他們比較希望理念一致、志同道合的朋友都能夠一起努力，爭取台灣的第三條路。

對於郭台銘母親是否不支持郭台銘參選，蔡沁瑜表示，郭家父執輩與國民黨有深厚情感，郭台銘也非常尊重郭媽媽，在人生的重大決定，都會尋求郭媽媽的支持，但目前了解到，不管郭台銘做什麼，郭媽媽都全力支持。（編輯：趙蔚蘭）1080829