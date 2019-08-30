藍委指政府查食安進度慢 限時給大眾安全保證

（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨立委陳學聖今天說，民眾日前檢舉信成公司以破損不良品製作糯米粉，但過了一年才進行封存，至今也未偵結；他給政府部門15天的時間，督促相關單位，給大眾一個安全的保證。

陳學聖上午在立法院召開記者會指出，有民眾主動吹哨，檢舉信成公司涉嫌於桃園龜山未合法登記的地下工廠，回收盤商破損不良品，或囤放過久的逾期退回品，以新效期重新包裝為在來米粉、糯米粉、馬鈴薯粉，明顯違反相關規定。

陳學聖說，全案自檢舉至今已一年半，猶無具體成果，放任業者賺取不法所得。有關行政調查的部分，從本案吹哨者向食藥署檢舉，到桃園市衛生局、新北市衛生局實地至工廠進行封存，足足費時一年，但如今仍未偵結起訴。

與會的衛福部食藥署北區管理中心簡任秘書董靜馨說，調查需要有事證，但調查結果尚未出來，目前沒那麼清楚，但要進行行政處分，不論是封存還是停止作業，依具體事證就能夠進行行政裁處；目前相關產品已進行回收封存，也進行工廠停止作業的行政處分。

法務部檢察司科長紀致光說，這案子在去年立案後，今年有進一步偵辦的動作，但真的是基於偵查不公開，不方便對外說明。

最後，陳學聖指出，他給衛福部與法務部15天的時間，督促相關單位，給所有消費者一個安全的保證，也請法務部告訴桃園地檢署，如果這是今年的案件，他不敢催，但這是去年5月受理的案件，地檢署這樣的作為，不能用偵查不公開來推諉，真的有點怠惰，這件事真的不能拖。（編輯：張均懋）1080830