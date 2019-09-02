立院新會期 4大焦點將掀朝野攻防

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北2日電）立法院新會期今天展開，包括總預算案、F-16V戰機軍購案、中共代理人修法、以及廢除印花稅，預計成為朝野關注焦點；除總預算案與軍購案外，國民黨團揚言全力阻擋。

立法院第9屆第8會期今天開始進行立委報到，立法院長蘇嘉全3日將召開朝野協商，討論開議日，面對新會期的優先法案，雖然民進黨立法院黨團書記長李俊俋說需待開議日確定後，與行政院開行政立法協調會報，才能確定項目與內容，但包括預算案、F-16V戰機軍購案、中共代理人修法、以及廢除印花稅等，預計都將會是本會期朝野攻防的重點。

李俊俋表示，這個會期是預算會期，總預算當然要優先處理，因為根據預算法規定要在年底完成；至於F-16V戰機軍購案，由於涉及特別條例與特別預算，盼能在新會期順利審查。

談到處理軍購案的時程，李俊俋指出，必須要等美方完成相關程序後才能開始處理，由於美國國會目前休會，待美國國會通過，立法院才能著手處理，盼在本會期內進行審查。

李俊俋也說，新會期預計會處理中共代理人等法案，而中共代理人的修法，最主要是要把國家安全的破網補起來，規範對象不會是台商。

至於廢除印花稅部分，李俊俋表示，這是歷次討論稅改都會觸及的問題，國民黨過去也有人支持與提案，而且地方所損失的稅收，中央也答應一定補足，那還有什麼問題。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，新會期國民黨將針對改善低薪、協助青年創業的相關法案，以及處理軍公教年金違憲及不合理等部分，積極推動，詳細的優先法案則將等到開議前召開立法實務研討會後做最終的確認。

在總預算案的部分，曾銘宗說，會嚴格把關，希望錢能夠花在刀口上。F-16V戰機軍購案方面，他也說，大方向支持，但也會嚴格審查。

談到中共代理人修法，曾銘宗則說，這違反言論、新聞自由，還會讓超過100萬的台商陷入刑事險境，因此國民黨團會全力反對；同樣黨團也反對廢除印花稅，因為印花稅是縣市政府的稅收，依憲法規定，縣市稅收屬地方政府權責，行政院未經徵詢地方政府意見，即政策決定廢止印花稅，極度不尊重縣市首長，更侵害地方政府權責，有違憲之虞。（編輯：林興盟）1080902