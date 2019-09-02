批政府用數字粉飾太平 郭台銘下戰帖邀總統辯論

（中央社記者王承中台北2日電）鴻海創辦人郭台銘辦公室今天表示，美中貿易戰持續，政府不能用表象數字粉飾太平，國家領導人必須能為台灣找出路，郭台銘願意和總統蔡英文對產業結構和台灣的未來進行辯論。

蔡英文競選發言人阮昭雄昨天表示，智慧科技、提升產業，「都是蔡總統這幾年在做的事」，也因為如此，台灣的經濟才能在美中貿易戰架構下穩定成長發展，第二季的經濟成長率是亞洲四小龍之首，就是很好的證明。

郭台銘辦公室下午發布新聞稿指出，當前美中貿易戰持續，政府不能用表象數字粉飾太平，把美中貿易戰下的企業應變措施當成是產業升級，國家領導人必須能為台灣找出路，郭台銘願意和蔡總統，對產業結構和台灣的未來進行辯論。

郭辦表示，今年上半年台灣經濟成長居四小龍之冠，主要因素在於資本形成和出口，而實質出口成長是靠新台幣貶值、轉單效應、出口品降價而來。

郭辦指出，所謂轉單效應就是原本從大陸出口到美國的訂單，轉成在台灣既有工廠生產，這是企業對於貿易戰的應變措施，和產業結構升級完全是兩碼事。

郭辦表示，在美中貿易戰升溫的情況下，台灣產業受到很大的衝擊，上半年的出口數字已經下跌3.4%，這是警訊，政府不能繼續沉溺在轉單效應，而忽略產業轉型的危機。（編輯：林興盟）1080902