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九三軍人節 蔡總統主持秋祭典禮唱國歌

最新更新：2019/09/03 12:56
108年秋祭忠烈殉職人員典禮3日上午台北忠烈祠舉行，總統蔡英文（左3）親臨主祭，副總統陳建仁（左4）、監察院長張博雅（前右）等人陪祭，蔡總統向國民革命烈士靈位獻花。中央社記者王飛華攝　108年9月3日
108年秋祭忠烈殉職人員典禮3日上午台北忠烈祠舉行，總統蔡英文（左3）親臨主祭，副總統陳建仁（左4）、監察院長張博雅（前右）等人陪祭，蔡總統向國民革命烈士靈位獻花。中央社記者王飛華攝　108年9月3日

（中央社記者顧荃台北3日電）今天是九三軍人節，總統蔡英文上午主持「108年秋祭忠烈殉職人員典禮」，蔡總統隨著音樂唱國歌，並向國民革命烈士靈位獻花後率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。

「108年秋祭忠烈殉職人員典禮」上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡總統親臨主祭，副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、立法院長蘇嘉全、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅陪祭；另前國防部長湯曜明、退輔會主委馮世寬等人也到場。

蔡總統在總統府副秘書長施克和陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向國民革命烈士靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，總統並向烈士遺族代表慰問致意。

去年蔡總統出席秋祭遭指沒有開口唱國歌，引發藍營和年改團體批評，今年奏國歌時，蔡總統隨著音樂全程唱完國歌。

今天與祭人員包括中央文武官員及遺族、國軍退（除）役將領、三軍部隊、警察、消防及公務人員代表等。（編輯：林興盟）1080903

108年秋祭忠烈殉職人員典禮3日上午台北忠烈祠舉行，總統蔡英文（左3）親臨主祭，副總統陳建仁（左4）、監察院長張博雅（前右）等人陪祭，蔡總統統率員行鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。中央社記者王飛華攝　108年9月3日
108年秋祭忠烈殉職人員典禮3日上午台北忠烈祠舉行，總統蔡英文（左3）親臨主祭，副總統陳建仁（左4）、監察院長張博雅（前右）等人陪祭，蔡總統統率員行鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。中央社記者王飛華攝　108年9月3日
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