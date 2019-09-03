曾說自己是墨綠 柯文哲：至今還是綠底

台北市長柯文哲（右）曾說過自己是墨綠，他3日接受廣播專訪表示，自己的底色沒有變，「言談之間，還是綠底的」。中央社記者梁珮綺攝 108年9月3日

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台北市長柯文哲曾說過自己是墨綠，他今天在廣播專訪表示，自己的底色沒有變，「言談之間，還是綠底的」，並反問自己做了哪一件對不起台灣的事，認為愛台灣的方法不該被定型。

被問及與民進黨漸行漸遠，又標榜白色價值觀的轉變是偶然或必然時，柯文哲說，「我還是綠營的」，指自己是二二八家族、本省家族，本來就有其意識形態，愛台灣的方式不該被定型，「照你的方式才是愛，不照就是不愛？」

柯文哲傍晚接受「POP 大國民」主持人蔡詩萍專訪，暢談籌組政黨、第三勢力、台灣價值、2020選舉以及與旺中董事長蔡衍明近期隔空交鋒相關議題。

香港反送中行動愈演愈烈，香港眾志秘書長黃之鋒今天訪台，拜訪時代力量黨團及民進黨中央黨部，被問及「若是不想台灣被藍綠綁架，該如何表態」時，柯文哲說，平鋪直述、指出問題就好，不需要罵中國。

他說，事情已發展至此，好壞所有人都曉得，開罵只是讓中國惱羞成怒而已，若是他，會向港人招手，讓港人趕緊到台灣投資，而香港因反送中行動後，作為亞洲金融中心功能大概毀一半。

談到籌組民眾黨，柯文哲說有4原則，第一階段是革命靠宣傳，他要成為文化的傳道者；第二階段為革命分階段，能做的先做；第三階段是革命需隊伍，透過遴選制度建造一支核心隊伍；第四階段為革命要過半，至今他仍告誡自己，不可因擴張犧牲掉核心價值。

他表示，會將企業文化和核心價值列為優先，寧可慢，也不要擴張太快。

至於近期與蔡衍明隔空交鋒，柯文哲重申，媒體是社會第四權，不是大老闆展示權力的工具，蔡衍明給他的感覺是土豪、是造王者，聽話就捧、不聽話就不捧。（編輯：李錫璋）1080903