黃國昌：從來沒有排斥跟柯文哲對話

（中央社記者陳俊華台北5日電）時代力量立委黃國昌今天說，2020年立委選舉民進黨要過半的機率微乎其微，國會結構必須改變，讓兩大黨都不能過半；他也說，從沒排斥跟柯文哲對話，歡迎在公開平台上針對重要公共政策對談。

黃國昌下午接受廣播節目「POP大國民」專訪。主持人蔡詩萍問，時代力量是否2020年不會推總統候選人，將開放投票。黃國昌說，目前沒有這樣的討論，但因為在今年初他沒有參選決策委員，因此尊重黨內民主機制，他個人力量對總統選舉結果，不會造成什麼關鍵性影響。

黃國昌說，他個人在乎的是國會，特別是公共政策問題，都要在國會得到解決，國會結構必須改變，台灣需要新的國會。不管誰當選總統，需要國會支持總統做正確的事，並產生有效監督機制，也不要再讓傳統兩大黨用黨紀凌駕一切。

黃國昌表示，如果國會有關鍵力量，讓兩大黨席次都沒過半，就事論事、理性、專業地按照不同議題討論，法案就沒辦法強行表決過去，「就出現化學變化的可能性」。他也說，他認為2020年民進黨要在立法院過半「機率微乎其微，幾乎不存在」。

對於台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，黃國昌說，他承認台灣民眾黨成立後，「衝擊最大的是時代力量」，但他不會認為民眾黨不該出現，那樣心胸太狹隘，民主政黨各自提出好的政策與人才相互競爭，對人民是好的事情。

黃國昌也說，「我從來沒有排斥跟柯文哲對話」，在公開平台上，針對大家認為重要的公共政策對談，「我永遠都歡迎」；若國民黨總統參選人韓國瑜有興趣跟他針對台灣重要公共議題對談，或是蔡英文總統如果願意的話，他也願意。

黃國昌說，前兩天他也對鴻海集團創辦人郭台銘發出邀請，因為郭台銘曾是大集團總裁，現在可能要參選總統，如果兩人談法律、談政治有點不太公平，但他非常關心台灣經濟的發展，就找郭台銘公開談經濟，這難道不是2020年選舉重要的政策議題嗎，但目前被討論的深度真的都太低、太淺了。（編輯：紀淑芳）1080905