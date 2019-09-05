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黃之鋒訪台尋支持
香港「反送中」延燒，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉9月3日訪台，一行人下午先拜會時代力量黨團，再到民進黨中央，晚間前往台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談，4日晚間再到台北市長官邸沙龍出席座談。
黃之鋒訪台尋支持
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黃之鋒訪台尋支持3/14

黃之鋒離台 指香港抗議活動會獲得全球支持

最新更新：2019/09/05 21:51
香港眾志秘書長黃之鋒（左）5日晚間搭機離台，他指出，相信在9月底的抗議活動中，會得到香港、台灣還有世界不同地方的人支持。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年9月5日
香港眾志秘書長黃之鋒（左）5日晚間搭機離台，他指出，相信在9月底的抗議活動中，會得到香港、台灣還有世界不同地方的人支持。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年9月5日

（中央社記者邱俊欽桃園機場5日電）香港眾志秘書長黃之鋒今晚搭機離台，他指出，這次與台灣各政黨人士見面時，清楚表達香港人缺一不可的「五大訴求」，相信在9月底的抗議活動中，也會得到港、台、世界不同地方的人支持。

黃之鋒晚間搭乘長榮航空公司班機離台，他在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，這次來台與民進黨、國民黨、時代力量的立委交流，也特別表達，香港的抗議活動不僅是要爭取台灣政界的支持，也希望台灣人能夠支持香港民主選舉，讓「香港人用選票選我們的政府，選我們的特首；香港的未來、我們的政府應該是要香港人決定，而不是由北京操控」。

黃之鋒感謝民進黨等單位的安排來台，雖然無法在3天內做很深度的交流，但他相信在9月28日、29日的抗議活動中，香港、台灣、還有世界不同地方的人都會支持香港、捍衛民主自由，也希望台灣的朋友可以前來參加。

他也說，有關於香港人以後來台灣就學、簽證措施，陸委會也說會進一步強化現有的安排，希望對未來來台的香港年輕人有更多的照顧。

黃之鋒也說，這次來台與各政黨交流，台灣也都很清楚知道香港人爭取「五大訴求」缺一不可，包括普選香港特首等訴求，因此不會理會北京的抹黑，香港人只是爭取應該有的民主權利，希望有一天能達到「今天台灣、明天香港」，讓香港可以像台灣一樣有民主自由，有民主選舉。

黃之鋒在出境前還揮手向媒體鏡頭表示「謝謝各位台灣朋友」。（編輯：張銘坤）1080905

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