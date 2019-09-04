面對中共獨裁 黃之鋒：不一定會贏但我們不想輸

香港眾志秘書長黃之鋒（圖）4日晚間出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會時表示，香港抗爭持續的根本原因在於沒有民選政府，惡法仍會出現。中央社記者謝佳璋攝 108年9月4日

（中央社記者繆宗翰台北4日電）香港眾志秘書長黃之鋒今晚在台北出席座談時表示，香港抗爭持續的根本原因在於沒有民選政府，惡法仍會出現。面對中共獨裁政權，「我們不要說一定會贏，但我們不會想輸」。

對於台灣的難民收容機制，立法委員林昶佐今晚則表示，目前中共滲透台灣日益嚴重，「難民法」如有國安漏洞，應該討論處理，但現行的法律體制，並不足以處理難民問題，若都以個案處理將耗費大量行政資源。

黃之鋒與香港立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉今晚在台北出席光合基金會舉辦的「香港怎麼了台灣怎麼辦」座談，並與林昶佐對談。

對於香港行政長官林鄭月娥宣布將在立法會復會後撤回逃犯條例，黃之鋒表示，從6月至今，香港市民關注的焦點從逃犯條例，轉移到成立獨立調查委員會對警方展開調查，再到政府會不會採用緊急法、會不會用軍隊處理抗議。

他認為，只要香港政府不是民選的，香港民眾就必須面對警察暴力，因此民眾願意拚個「魚死網破、玉石俱焚」。面對中共這個全世界最大的獨裁政權，「我們不要說我們一定會贏，但我們一定要說，我們不想輸。」

黃之鋒說，如今香港的抗爭就好像「維基百科」，不再是特定意見領袖所主導，而是從下而上的運動，這會真正帶來的改變。

他也向台灣人民喊話，表示100萬人在台北抗議北京的力量，一定比100萬港人在香港抗議來的更大，因此希望台灣的朋友也能站出來聲援香港，尤其是在如今港警不讓人民上街頭的關鍵時刻。

朱凱迪則警告，如今北京當局透過向企業施壓開除參與示威的員工，同時運用人臉辨識系統，在邊境拘捕曾參與抗爭的香港人士，這些手法將輸出到台灣，乃至全世界，「香港是第一站，整個世界都是戰場」，台灣人更應該站出來。

對於是否與勇武派切割，岑敖暉則表示絕對不會。他強調，勇武派人士使用武力的原因，是為了保護戰友，並為後方堅持「和理非（和平、理性、非暴力）」的朋友爭取更多時間。

他強調，香港一般市民同樣面對警方恣意濫用的武力，「沒有人是安全的」。台灣人可能難以想像，搭個捷運都可能遇上全副武裝的警察衝入車廂，無差別暴打；到商場逛街也可能碰見警察，還得擔心若是逃跑會不會被誤認為「暴民」。即使逃犯條例修訂完全撤回，但條例的實質效果，卻正在香港上演。

至於許多人認為應該通過「難民法」，給予港人政治庇護，林昶佐則表示，經過幾年來的審議，仍有部分聲音認為，在中共持續加強對台滲透的情形下，「難民法」可能造成國安漏洞，這部分應該討論處理。

但他強調，政府現行法制結構並不足以處理複雜的難民身分認定，若光以「港澳條例」給予受迫港人協助，或是交由移民署以個案處理難民問題，都有很多不足之處，且會耗費相當龐大的行政資源。（編輯：張淑伶）1080904