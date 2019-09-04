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黃之鋒訪台尋支持
香港「反送中」延燒，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉9月3日訪台，一行人下午先拜會時代力量黨團，再到民進黨中央，晚間前往台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談，4日晚間再到台北市長官邸沙龍出席座談。
黃之鋒訪台尋支持
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黃之鋒訪台尋支持4/10

黃之鋒：月底辦聲援香港活動 盼台灣民眾支持

最新更新：2019/09/04 14:51
香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（左2）、學聯前副秘書長岑敖暉（右2）4日到台北市議會拜會時代力量黨團，包含時力議員黃郁芬（左）、林穎孟（右）等人與會。中央社記者劉建邦攝　108年9月4日
香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（左2）、學聯前副秘書長岑敖暉（右2）4日到台北市議會拜會時代力量黨團，包含時力議員黃郁芬（左）、林穎孟（右）等人與會。中央社記者劉建邦攝　108年9月4日

（中央社記者劉建邦台北4日電）香港「反送中」延燒，香港眾志秘書長黃之鋒等人今天拜會台北市議會時代力量黨團。黃之鋒說，9月底將舉辦聲援香港活動，呼籲台灣民眾支持，這幾天也希望跟不同黨派交流。

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日訪台。黃之鋒等3人今天上午拜會市議會時代力量黨團，包含時力議員黃郁芬、林穎孟、無黨籍議員邱威傑等人與會。雙方會談約2小時。

黃之鋒指出，北市議員邀請他們來議會交流、分享香港狀況，來台期間希望可跟民進黨、國民黨、時代力量等政黨交流，行程還在安排，不會只跟特定黨派交流，他認為，對於支持香港爭取民主，應該跨越台灣的黨派。

他表示，來台關鍵不是要跟政治人物見面，而是希望不同的總統參選人或市長應表明對香港抗爭活動的立場、態度。

黃之鋒說，香港反送中活動從今年6月開始，原以為只會延長1、2個月，但目前研判可能會至10月1日，因此，各地會在9月底串聯並舉辦支持香港爭取民主選舉相關活動，台灣部分，也希望更多台灣民眾聲援、力挺。

朱凱迪表示，預計9月底各地將發起支持香港抗爭活動，而台灣是最重要地方，因台灣民眾動員支持香港，中共也會備感壓力，台灣民眾目前關注香港抗爭運動多集中在警方執法暴力，其實香港抗爭運動許多內容，也跟台灣民眾相關，像是關於「一國兩制」議題等。

岑敖暉說，若台灣民眾可在9月底動員聲援香港活動，會讓北京感到實質壓力；他到台灣參訪，就是希望把香港抗爭訊息帶給台灣民眾，呼籲台灣民眾9月底能出面支持香港。

時力議會黨團總召黃郁芬表示，雙方會談過中聊到香港情況，黃之鋒等人想要了解台灣社會聲援香港的可能性，時力也提供台灣社會對香港反送中的反應。

她說，黃之鋒等人提到香港抗議活動可能會延至10月1日，而9月底將有相關聲援活動，若台灣在9月底舉辦聲援香港的活動，應由民間團體舉辦，時力會盡可能協助，並表達聲援，黃之鋒等人也理解。（編輯：李亨山）1080904

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