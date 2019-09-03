黃之鋒：堅持看到希望 爭取香港民主自由

香港眾志秘書長黃之鋒3日晚間在台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會，他表示，這場運動已經不只是反送中，不是看到希望才堅持，而是堅持看到希望，要持續努力讓香港成為自由民主的地方。中央社記者蘇木春攝 108年9月3日

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中3日電）香港眾志秘書長黃之鋒今晚在台中座談會中指出，這場運動已經不只是反送中而已，堅持至今，不是因為看到希望才堅持，而是堅持看到希望為止，努力讓香港成為自由民主的地方。

香港「反送中」運動持續，黃之鋒於8月30日被捕，當天稍晚交保獲釋。黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉上午搭乘長榮航空公司班機，從香港抵達桃園國際機場，展開旋風訪台行程。

由交通部長林佳龍發起的光合基金會，晚上邀請黃之鋒等人到台中市CMONEY台中教育訓練中心，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會，由民進黨副秘書長林飛帆主持，光合基金會董事葉湘怡代表歡迎致意。

不少年輕朋友傍晚就在會場外排隊等待晚上7時進場，民眾除為香港加油外，也希望從他們口中得到更多香港抗爭運動的相關訊息。

黃之鋒表示，香港有台灣支持，將帶給中國北京政府更大壓力，抗爭活動也會持續到10月1日，主因是受到中美貿易戰的影響，其次是台灣總統大選也形成壓力，若沒有明年初的台灣大選，或許北京對香港的壓迫會更嚴重。

黃之鋒認為，香港和台灣同樣面對北京壓迫，是命運共同體，過去大家都說「今日香港，明日台灣」，但對他來說最理想的是「今日台灣，明日香港」，期盼香港未來可以像台灣一樣，是個有民主自由的地方，相信香港有台灣朋友支持，將讓北京有更大壓力。

黃之鋒說，這場運動已經不只是反送中，不是看到希望才堅持，而是堅持看到希望，如今已有7個夥伴離開，他坐了3次牢，比起別人，他們付出不算什麼，要持續努力讓香港成為自由民主的地方。

朱凱迪說，如果有百萬台灣人站到凱道上，會比百萬美國人站出來更有用，因為中國不會在意美國人站出來，但如果有百萬台灣人站出來，中國會去思考如何對待香港。

對於會中有民眾關心台灣聲援香港的活動如何進行，林飛帆說，黃之鋒等人今天來台先跟民間團體對談，後來又跟時代力量、民進黨會面，表達希望台灣民眾動員聲援，這件事情由民間來發起會比執政黨更為適合，民進黨會持續關注與關切，期待更多台灣朋友去聲援或是支持香港。（編輯：唐聲揚）1080903