黃之鋒訪台 盼10/1前台灣總動員支持香港

香港眾志秘書長黃之鋒（右起）、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日訪台，下午先拜訪時代力量立法院黨團，就香港目前狀況與台灣各界說明並交換意見，黃之鋒並發表3點聲明。中央社記者郭日曉攝 108年9月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）香港眾志秘書長黃之鋒等人今天搭機訪台，他受訪表示，這次來台有3大目標，包括希望在10月1日前，於9月28日或29日全台灣總動員站出來支持香港。

香港「反送中」運動持續延燒，黃之鋒於8月30日被捕，當天稍晚交保獲釋。黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉上午搭乘長榮航空公司班機，從香港抵達桃園國際機場，展開旋風訪台行程。

黃之鋒等人上午抵台首日，先在桃園機受訪說明來台目的，下午則拜訪時代力量立院黨團、民進黨中央黨部，晚上到台中市出席由光合基金會主辦的「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會，與青年朋友展開對談。

黃之鋒等人下午1時10分左右抵達時代力量立法院黨團，與時力黨團總召（黨主席）徐永明、立委黃國昌、黨團主任陳惠敏等人進行閉門會議，並於會後舉行記者會。

黃之鋒等人接著前往民進黨中央黨部，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆等人閉門會議；黃之鋒一行從車道進入民進黨中央黨部，對面街道則聚集統派團體愛國同心會成員，揮舞五星旗抗議，高喊黃之鋒滾回去。雙方會晤約1個小時，羅文嘉、林飛帆與黃之鋒等人會後共同召開記者會。

黃之鋒等人今天中午也到台灣民主基金會拜會，由執行長廖福特接待。廖福特接受中央社記者訪問時表示，今天與黃之鋒等人進行短暫的午餐便當會，會中主要針對香港、台灣目前的情勢發展交換意見。

廖福特說，雙方都很關心彼此的發展，希望進一步了解香港、台灣的情況；他關切的議題包括香港目前的反送中運動未來將如何發展。

黃之鋒等人馬不停蹄，晚上到台中市出席座談會，由民進黨副秘書長林飛帆主持，黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等人擔任與談人，不少年輕朋友傍晚就到會場大門前等待進場，黃之鋒等人先接受媒體聯訪，再與民眾與談。

黃之鋒會前受訪表示，此趟來台是要讓台灣的朋友，了解現在香港的抗議活動、爭取關注，並可以了解台灣不同黨派政治人物與立委的想法，希望10月1日中國國慶之前的週末，在9月28或29日，希望可以有全台總動員，來支持香港的民主，希望不只是台灣，還有獲得世界各地不同國家的支持。

黃之鋒說，現在香港已經不能再申請遊行，不會直接去發起或組織在台灣的抗議活動，但有公開的期望與呼籲，希望台灣的社會能夠支持香港。

他指出，這個月除了來台，也會去德國跟美國爭取支持，相信抗議活動未來會持續下去，「我們要選自己的特首」香港的政府應該是要香港人選出來，國會的民主要有民主的選舉。（編輯：黃世雅）1080903

香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（左2）、學聯前副秘書長岑敖暉（左1）3日訪台，下午拜會民主進步黨，會後與民進黨秘書長羅文嘉（右2）、副秘書長林飛帆（右1）舉行記者會。中央社記者張皓安攝 108年9月3日

香港眾志秘書長黃之鋒（左）、香港專上學生聯會前副秘書長岑敖暉（中）、香港立法會議員朱凱迪（右）3日上午搭機訪台，希望尋求台灣對香港更多的民主支持。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年9月3日

香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（右）、學聯前副秘書長岑敖暉（左）3日晚間到台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。中央社記者蘇木春攝 108年9月3日