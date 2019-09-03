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黃之鋒訪台尋支持
香港「反送中」延燒，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉9月3日訪台，一行人下午先拜會時代力量黨團，再到民進黨中央，晚間前往台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談，4日晚間再到台北市長官邸沙龍出席座談。
黃之鋒訪台尋支持
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黃之鋒訪台尋支持2/5

黃之鋒：希望全台總動員支持香港的民主

最新更新：2019/09/03 19:51
香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（右）、學聯前副秘書長岑敖暉（左）3日晚間到台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。中央社記者蘇木春攝　108年9月3日
香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（右）、學聯前副秘書長岑敖暉（左）3日晚間到台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。中央社記者蘇木春攝　108年9月3日

（中央社記者蘇木春台中3日電）香港眾志秘書長黃之鋒今晚到台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動，他受訪表示，希望可以有全台總動員，來支持香港的民主，希望不只是台灣，還有獲得世界各地的支持。

黃之鋒今天與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉訪台，陸續拜訪時代力量立法院黨團、民主進步黨中央黨部，晚間到台中應交通部長林佳龍所成立的光合教育基金會邀請，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。

黃之鋒會前受訪表示，此趟來台是要讓台灣的朋友，了解現在香港的抗議活動、爭取關注，並可以了解台灣不同黨派政治人物與立委的想法，希望10月1日中國國慶之前的週末，在9月28或29日，希望可以有全台總動員，來支持香港的民主，希望不只是台灣，還有獲得世界各地不同國家的支持。

黃之鋒說，現在香港已經不能再申請遊行，不會直接去發起或組織在台灣的抗議活動，但有公開的期望與呼籲，希望台灣的社會能夠支持香港。

對於黃之鋒預計將與國民黨會談，但臨時喊卡。黃之鋒說，這次來台會跟不同黨派，不管是執政還是在野黨，都有不同的交流，不只是見特定的政黨，希望可以聽到不同黨派對香港問題的看法，未來2天會持續下去。

針對中方指控香港的抗議行動，有外部勢力介入。黃之鋒回應，香港是一個國際城市，不管是香港人還是世界不同的國家都很關注，香港作為一個金融中心，面對北京的壓迫，不只是影響香港，甚至影響亞洲、東亞地區的穩定，日本、韓國、台灣甚至不同的國家都有一些表態，也是因為大家關注香港面對中共的霸凌。

他說，這個月除了來台，也會去德國跟美國爭取支持，相信抗議活動未來會持續下去，「我們要選自己的特首」香港的政府應該是要香港人選出來，國會的民主要有民主的選舉。（編輯：黃世雅）1080903

香港眾志秘書長黃之鋒（圖）3日晚間到台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動，他受訪表示，希望可以有全台總動員，來支持香港的民主。中央社記者蘇木春攝　108年9月3日
香港眾志秘書長黃之鋒（圖）3日晚間到台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動，他受訪表示，希望可以有全台總動員，來支持香港的民主。中央社記者蘇木春攝　108年9月3日
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