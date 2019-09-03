黨政人士：因應港人求援 台灣有機制有準備

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文要求國安等相關部門緊盯香港情勢變化。黨政人士今天表示，相關機制完備，現在就是「做比說多」；機制比立法更實際，而各種事態的可能發展和因應，國安團隊跟相關部門都已有準備。

香港「反送中」運動延燒，香港眾志秘書長黃之鋒今天受邀來台表示，這次來台是希望台灣跨黨派的朋友能夠共同反對香港政府用戒嚴、白色恐怖的方式壓迫港人。他期盼「今天台灣，明天香港」，期許香港成為像台灣一樣自由民主的地方。

因應香港情勢的最新變化，總統蔡英文昨天聽取國安會「香港情勢發展專案小組」並做出指示，其中包括必要時基於人道考量，對於在台港人，會提供必要的協助，不會坐視，以及全力協助來台就學的港生，並呼籲港府秉持人權法治的原則處理相關個案，讓學生們能繼續在台灣的學業。

在法制面部分，民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，目前處理機制是香港澳門關係條例（港澳條例）第18條與第12條。第18條規定，因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的港澳居民，得提供必要的援助；第12條規範港澳居民來台居留或定居的相關規定，且訂有許可辦法。這也是行政院長蘇貞昌所說，現行法制與機制足夠，都可以處理。

對於難民法議題，李俊俋說，難民法不是為了香港量身訂做而是其他國家也要適用，必須更周延，如果在野黨立委有不同意見，立法院開議後可再作討論，「難民法不是解決香港問題的方式，解決香港問題是用港澳條例。」

李俊俋表示，黃之鋒等人也沒有說非修難民法不可，若他們到黨團拜會，黨團會充分說明台灣可以提供什麼協助。

黨政人士也表示，現有的法制、機制足夠，國安體系也早就成立專案小組，就各種可能狀況進行推估還有因應的準備。訂難民法好比是「要去澎湖，結果去台北車站要搭客運」，方法論有問題。

黨政人士表示，眼看中國建政70週年在即，北京跟港府急著要結束風波，到處找有沒有台灣、外國介入當鎮壓港人藉口。現在就是「做比說多」；機制比立法更實際，而各種事態的可能發展和因應，國安團隊跟相關部門，都已經有準備。（編輯：謝佳珍）1080903