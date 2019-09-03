黃之鋒盼台人上街撐香港 民進黨挺民間自發活動

（中央社記者葉素萍台北3日電）香港眾志秘書長黃之鋒今天說，希望台灣民眾在10月1日之前走上街頭支持香港爭取民主自由；民進黨副秘書長林飛帆說，會關注並支持民間發起的任何自發性聲援香港的活動。

香港「反送中」運動持續延燒，黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉今天搭機，從香港抵達桃園國際機場。

黃之鋒一行下午先拜會時代力量黨團，接著赴民進黨中央與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆等人閉門會議；黃之鋒一行從車道進入民進黨中央黨部，對面街道則聚集統派團體愛國同心會成員，揮舞五星旗抗議，高喊黃之鋒滾回去。

雙方會晤約一個小時，羅文嘉、林飛帆與黃之鋒等人會後共同召開記者會。

羅文嘉轉述，卓榮泰在會晤中強調自由、民主、人權就像陽光、空氣、水一樣，是普世價值，也是人民基本需求，希望這一連串公民行動平安度過，也希望在台灣所有朋友一起關心支持香港為自由民主人權所做的奮鬥。

香港眾志秘書長黃之鋒（後左3）等人3日在台北拜會民進黨中央黨部，與秘書長羅文嘉（後左4）、副秘書長林飛帆（後左5）共同召開記者會，林飛帆也說明民進黨4點聲明。中央社記者張皓安攝 108年9月3日

黃之鋒呼籲台灣人在10月1日之前走上街頭，希望有更多來自世界不同地方支持香港人的朋友在10月1日之前的週末出來參與抗議活動，讓北京知道，就算不讓香港人出來抗議，還有世界不同地方的人與香港人一起同行；台港是命運共同體，同樣面對北京壓迫與中國政府的壓力，應該團結起來。

朱凱迪說，香港這場運動，從3月份到9月份，再次到了關鍵時刻，中共立的紅線是10月1日的中國國慶、中共建政70週年，不允許香港在10月1日有繼續反對中共的遊行示威；當中共不讓香港這個運動撐過10月1日那條紅線，「我們就必須撐過，希望台灣人民與我們一起撐過這條紅線」。

朱凱迪說，希望10月1日前的那個週末，9月28日或者9月29日，選一天用最大能量，動員所有支持香港、反對中共威權恐嚇的人民出來。

岑敖暉則說，今天來到台灣，希望向台灣傳達訊息「我們是有機會打敗北京這個巨人」。

林飛帆指出，香港問題是國際問題，也同時是人權問題，包括台灣在內的國際社會高度理解一國兩制的崩解是極大的政治危機，香港朋友在國際奔走遊說國際社會支持香港人民的訴求，台灣做為民主國家，民進黨做為民主政黨，與其他國際民主社會成員共同關心香港，也會在必要時刻提供協助與支持。

林飛帆說，香港政府恐怕已有計畫地進行沒有頒布緊急法的「準緊急狀態」，希望在香港活動的所有人注意人身安全，也呼籲台灣人民對香港局勢有更多關注關心；香港朋友關注近期中國對台灣大選的干預措施，包括阻斷自由行、減少觀光客，香港朋友也提到11月的區議會選舉，擔心香港被中國干預，呼籲國際社會一起支持台灣與香港在民主人權法治的發展，呼籲中國停止擴大對台灣、香港持續打壓。

林飛帆表示，香港朋友未來若遭遇到緊急狀況，需要台灣協助支援，現有法律有一定的空間、工具，會盡可能提供相關協助，也支持政府強化港澳條例等相關法治措施，以利未來緊急狀況需要，協助香港人民。

媒體詢問民進黨是否會主辦10月1日前的遊行，是否有角色主辦；林飛帆說，香港朋友希望民間團體有更多角色，民進黨對於未來民間發動的任何聲援香港的活動，「我們都會關注，也會支持民間發起的任何自發性的聲援香港的活動」。

媒體追問，民進黨是否贊成學者建議的管制惡棍港警入境；羅文嘉則說，目前關注如何聲援、支持香港，給更大力量，做後盾，媒體提的部分還沒有討論到。（編輯：李信寬）1080903