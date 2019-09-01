訂難民法納入香港 多項難題卡關待解

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北1日電）對於香港眾志秘書長黃之鋒呼籲台灣訂「難民法」，民進黨立委李俊俋今天指出，難民的定義、人數需釐清，處理難民是否需放棄國籍，以及牽涉到憲法上香港是不是中華民國的領土範圍等問題。

香港反送中運動昨天爆發嚴重衝突，黃之鋒投書媒體呼籲台灣訂難民法；行政院長蘇貞昌今天受訪表示，台灣對於人權的尊重、對於自由民主的程度舉世肯定，對於相關面向都有應該有的法律，機制都非常完備，可以運作。

對於難民法的立法進度，立法院內政委員會於民國105年7月14日初審通過難民法草案，明定對於因戰爭、天災或受政治迫害之外國人、無國籍人士，得申請難民認定等。另外，時代力量在106年12月也提出黨團版的難民法草案。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天接受中央社記者訪問時說，過去難民法草案在立法院完成初審，是在完全沒有討論下被送出委員會，這樣的初審通過是有問題的。他說，難民法過去都跟國籍法一起討論，光是難民的定義、人數都還需要釐清。

他表示，國籍法過去規定，難民要放棄原來的國籍，過去碰到的問題，都是圖博（西藏）人無法放棄國籍的問題。

李俊俋說，關於香港社運人士，政府過去都是比照圖博人士，以個案處理。

他表示，難民法要不要處理香港問題，是可以討論的，但香港根據港澳條例、憲法等，香港要怎麼定義是不是中華民國的領土範圍，沒有那麼清楚，而且還會碰到香港的國籍算是中華人民共和國等問題，這些問題需要去討論與解決，尚未解決前則是先用個案處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，國民黨反對一國兩制，希望各方都能夠尊重香港自由、民主、法治的社會，也贊成要對香港民眾適度協助。

至於要訂難民法，並將香港納入難民法中，曾銘宗說，這要先聽行政院的意見，看看行政院的立場、版本可不可行，再做討論。他說，要制定一部法律，必須要完整、可行、具體、通案可適用，同時台灣內部也要達成共識。

他說，將香港納入難民法草案中，是政治性非常高的立法，要謹慎處理。曾銘宗說，基於人道與人權的立場下，在現行法律允許的狀況下，對香港民眾進行個案處理是可以的，國民黨會要求執政黨應依法行政。

時代力量立法院黨團總召徐永明則表示，當初時力提出難民法草案版本，並非針對香港，而是認為台灣作為民主文明國家，應該要開始做相關的準備；至於香港部分會碰到幾個問題，包括牽涉到憲法上中華民國的領土範圍，是否要把香港跟中國大陸放入難民法的界定範圍，朝野還要再談一下。

不過徐永明認為，趁這個機會，朝野各黨團應把難民法列為優先法案，因應香港未來局勢的劇烈變化，而目前來說，港澳條例已賦予政府做事的空間，另外立法院也曾發出朝野黨團共同聲明，聲援香港人民民主自由的訴求。

立法院院會6月17日通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求；聲明提到，香港人民行動演變為流血衝突，為支持香港的民主法治體制與自由民主，建議政府應依香港澳門關係條例第18條及相關規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要的援助，並給予關懷。（編輯：林興盟）1080901