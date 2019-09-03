黃之鋒拜訪時力 盼台灣民眾總動員支持香港

（中央社記者王揚宇台北3日電）香港眾志秘書長黃之鋒今天搭機訪台，拜訪時代力量立法院黨團；黃之鋒說，這次來台有3大目標，包括希望在10月1日前，有更多的台灣朋友與社會總動員，站出來支持香港。

香港「反送中」運動持續延燒，黃之鋒於8月30日被捕，當天稍晚交保獲釋。黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉今天上午搭機，從香港抵達桃園國際機場。

黃之鋒等人今天下午1時10分左右抵達時代力量立法院黨團，與時力黨團總召（黨主席）徐永明、立委黃國昌、黨團主任陳惠敏等人進行閉門會議，並於會後舉行記者會。

黃之鋒表示，這次來台灣是希望跟不同的政黨與立委做交流，也有3個目的；第一，從6月到現在，香港人捍衛香港抵抗中共壓迫，但如今面對香港政府考慮動用緊急法，要透過戒嚴全面壓迫港人，讓香港特首能夠掌控香港的教育、航運等面向，希望台灣跨黨派的朋友能夠共同反對香港政府用戒嚴、白色恐怖的方式來壓迫港人。

第二，來台灣的香港人有一定人數，希望不管是立法院或台灣政府在法案執行或政策上，能讓在台港人可以安全生活，港人也很感謝台灣政府願意提供協助。

黃之鋒也說，希望在10月1日前，有更多的台灣朋友與社會總動員，出來支持香港，他也期盼「今天台灣，明天香港」，期許香港成為像台灣一樣自由民主的地方。

香港眾志秘書長黃之鋒（右起）、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日訪台，下午先拜訪時代力量立法院黨團，就香港目前狀況與台灣各界說明並交換意見，黃之鋒並發表3點聲明。中央社記者郭日曉攝 108年9月3日

朱凱迪說，香港情勢有惡化的可能，也可能面對更嚴重的衝突，每一天在街頭上的示威者面臨隨時被抓的風險，在警局也可能遭到酷刑，但他們也看到，中共跟港府沒有多少牌可以出了，而中共給香港的紅線是10月1日，撐過去才有可能得到勝利，希望包含台灣在內，希望大家在10月1日前一起總動員站出來，讓中共知道它可以禁止香港的示威，但無法禁止全世界的人站出來。

徐永明則說，稍晚立法院長蘇嘉全將召開黨團協商，討論這個會期的開議日期，他將會提出一些看法，包括對於香港是否要動用緊急法，台灣應予以表示關切，以及目前香港澳門關係條例第18條，是否有更具體的機制、施行辦法，他也相信各黨團與社會各界對香港的支持是一致的。

記者問黃之鋒，香港特首林鄭月娥稱若可選擇，她會選擇辭職；黃之鋒表示，現在香港的情況是警察暴力持續下去，還有普選問題，其實都是中國國家主席習近平的問題，對於林鄭月娥這個從不是香港人選出來的特首，她其實也不想當特首，香港人也不想要她當特首，而且她的丈夫、兒子全家都是拿英國護照。

黃之鋒等人今天除拜訪時代力量黨團，接續將拜會民主進步黨中央黨部，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人進行閉門會議，以及應交通部長林佳龍所成立的光合教育基金會邀請，出席在台中舉辦「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動等。（編輯：林興盟）1080903