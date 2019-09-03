黃之鋒訪台尋支持 盼今天台灣明天香港

香港眾志秘書長黃之鋒（右2）3日搭機訪台，他表示希望在10月1日前能獲得台灣朋友更大支持。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年9月3日

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）香港眾志秘書長黃之鋒今天搭機訪台，他指出，希望在10月1日前能獲得台灣朋友更大支持，香港人心裡最希望民主能在香港萌芽，未來的夢想是「今天台灣、明天香港」。

香港「反送中」運動持續延燒，黃之鋒於8月30日被捕，當天稍晚交保獲釋。黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉上午搭乘長榮航空公司班機，從香港抵達桃園國際機場。

黃之鋒上午在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，這次來台有三個目的，第一，希望與台灣的朋友分享現在香港情況，特別是面對逃犯條例修訂草案、緊急法對香港的抗爭有什麼影響，這個非常關鍵。

第二，現在香港的朋友希望台灣會有人道機制，到底如何處理，希望聽聽台灣不同的立委、不同政黨的想法與意見，希望對於香港能有更多的支持與實質上的幫助。

第三，香港的抗爭已經超過2個月的時間，也希望在10月1日前，會有更多的台灣朋友、社會的總動員出來支持香港。

黃之鋒說，香港與台灣同樣面對中共、北京的壓迫，彼此也是命運共同體，「當香港已經感受到『一國兩制』是完全崩潰，香港已經看不到『一國兩制』的未來，希望台灣的朋友可以繼續支持香港」。

黃之鋒指出，逃犯條例草案是否會撤回、香港的警察是不是會繼續以暴力打香港人、香港是否有民主選舉，這三件事是由中國國家主席習近平來確定，因此最關鍵的就是北京到底要躲在香港警察後面到什麼時候。

黃之鋒表示，目前香港有大學生、中學生出來罷課，未來在10月1日前都會有抗議活動，希望台灣的朋友可以支持香港，因為「今天香港、明天台灣」；但其實香港人心裡希望能達到的未來夢想是「今天台灣、明天香港」，讓香港有一天可以成為一個有民主、有自由的地方。

黃之鋒等人此行將拜會民主進步黨中央黨部，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人進行閉門會議，會後將召開記者會；另應交通部長林佳龍所成立的光合教育基金會邀請，出席在台中舉辦「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。（編輯：戴光育）1080903