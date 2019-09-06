挑戰艱困選區 台灣基進推洪正前進金門選立委

（中央社記者程啟峰高雄6日電）台灣基進今天宣布，新聞輿情部主任洪正將前進金門選立委挑戰艱困選區，洪正說，已辦妥遷移戶籍手續，希望透過參選讓更多人了解中國滲透的現狀與嚴重性。

來自高雄的洪正認為，2020大選若投錯票，台灣將成中國囊中物，因此台灣基進積極推動「外國代理人登記制度」，要求統派政黨主動公開背後中國資金，加強政府的規範力道，從根本防止中國滲透問題，也希望政府與現任立委能列為立院本會期優先法案。

洪正又說，在金門友人協助下已辦完遷移戶籍手續，將能順利在金門登記參選，希望透過在金門參選，能讓更多人了解到中國滲透的現狀與嚴重性。

台灣基進黨主席陳奕齊表示，昔日是抗中最前線的金門，如今卻淪為中國滲透最前沿，統派勢力積極布局金門，他們還宣稱希望能發起金門成為「一國兩制實驗區」公投。

陳奕齊表示，金門若被嚴重滲透，下個階段就換台灣本島，無論離島還是本島，台灣基進最重要任務是提醒全台灣所有人民2020大選不要投親中藍與外來紅勢力一票。

陳奕齊強調，台灣基進年輕戰力絕不怯戰，不只陳柏惟從高雄轉戰台中立委，更在中國滲透最前線推派立委參選人，若台灣基進不分區立委席次有所斬獲，立法院更將多出一支防堵中國的堅定戰力，針對中國滲透及統戰台灣提出制度性解決方案，降低離島及本島受到滲透危害。（編輯：林沂鋒）1080906